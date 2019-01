Bondades de la comida casera: un menú para recibir a los amigos

Consciente de que la gente cocina cada vez menos, Coco Carreño se propuso difundir las bondades de la comida casera: “Quiero incentivar a que la gente vuelva a cocinar porque si no, vamos a tener cada vez más problemas de salud. No es lo mismo cocinar en casa que comer afuera. En un restaurante, por bueno que sea, no pueden estar atentos a ponerle una gota de aceite a las cosas. Quiero mostrar que se puede volver a cocinar y agasajar a amigos y a la familia. Tenemos que volver a agasajar a la gente que conocemos”.

La planificación de las compras es fundamental para organizar y mejorar nuestras comidas. “La gente llega muy cansada del trabajo, no planifica sus compras. Va a un súper y compra tres cosas ultra congeladas que tienen una cantidad de sodio tremenda y que no sabés lo que estás comiendo. Si comprás algo para tirar a la plancha, estás comiendo más sano. Pienso en los departamentos nuevos que tienen cocinas que parecen de juguete. ¿Qué arquitecto piensa que en esa cocina se puede hacer un bife que no impregne de olor la cortina y el sillón? El mundo en el que vivimos no permite la pausa”, agrega el conductor de “En casa cocina Coco” por Canal de la Ciudad.

De acuerdo a esta línea de cocina, Coco Carreño nos propone un menú de tres pasos: entrada (roll de berenjenas, cream cheese, mozzarella o parmesano, tomates secos y albahaca), plato principal (milanesa de bife de chorizo rellena con salteado de espinacas frescas) y postre (pavlova de limón y frutillas), platos con ingredientes sencillos pero con una vuelta de tuerca que los hace modernos y deliciosos. “Son platos que pensé para recibir amigos o cocinar para la familia y que nos hacen salir un poco de la costumbre del asado, de la picada o del plato de pasta del fin de semana”.

El roll de berenjenas es una entrada fácil y económica: “Porque con 1 o 2 berenjenas, ya estás. Es un arrollado tibio, ideal para recibir gente. Para realizarlo, primero se cortan las berenjenas en tiras finitas y se doran en una sartén. Se extiende un film sobre la mesada, ahí se disponen las fetas de berenjena y se tapiza. Con la ayuda de un separador de fiambre, se estira como si fuera el relleno de un arrollado. Se coloca juliana de tomates secos y hojas de albahaca. Se enrolla y se enfilma bien como si fuera una caramelo y se lleva a la heladera. Cuando está bien frío, se cortan rodajas con el papel film puesto, el cuchillo tiene que estar bien afilado. Luego se retira el film, se pasan las ruedas por harina y se doran”.

La milanesa de bife de chorizo rellena es un plato principal que no falla: es riquísimo, les gusta a todos y propone una manera distinta de hacer milanesas. “Acá se toma un pedazo entero de bife de chorizo y se van haciendo cortes de 2 o 3 dedos de ancho. Para rellenar cada bife, se debe hacer un bolsillo o sobre usando un cuchillo bien afilado. Si no tenemos, lo mejor es pedirle al carnicero que lo haga para evitar accidentes”, sugiere Coco.

La pavlova es un postre de merengue y frutas cuyo origen es disputado por Nueva Zelanda y Australia. Fue creado en honor a la leyenda del ballet ruso, Anna Pavlova, en su visita a uno de estos países a comienzos del siglo XX. Se caracteriza por una base de merengue que se cubre con crema batida con azúcar y luego se decora con frutas frescas, sin que nunca falten las frutillas. “El merengue se destaca por ser crocante por fuera y húmedo por dentro”, destaca el chef. En este caso, el detalle innovador tiene que ver con la ralladura de limón en el merengue y la combinación de las frutas con almendras tostadas y fileteadas.

Un menú bien de verano, con notas mediterráneas, para agasajar a nuestros seres queridos y regresar a las fuentes de la cocina casera como disfrute y como centro de nuestra vida social.

Roll de berenjena

Ingredientes: 2 a 3 berenjenas, 300 g de queso Philadelphia (sí o sí), 150 g de mozzarella rallada, 8 tomates secos hidratados, hojas de albahaca fresca, aceite de oliva, harina, c/n, sal y pimienta. Aparte: hojas de rúcula, concassé de tomates.

roll de berenjenas

Preparación: cortar las berenjenas en fetas finitas. Grillar en la plancha o sartén. Reservar. Mezclar el queso crema sólido con la mozzarella rallada y los tomates secos hidratados -cortados en juliana-. Salpimentar. Disponer un papel film sobre la mesada y colocar por encima las fetas de berenjena, cubriendo todo el papel. Agregar la mezcla de queso crema, hojas de albahaca y arrollar presionando. Enfriar por 2 horas. Retirar, cortar con cuchillo afilado en rodajas, pasar por harina, y dorar en aceite de oliva vuelta y vuelta. Servir con la ensalada

Milanesa de bife de chorizo

Ingredientes: 2,5 kilogramos de bife de chorizo en una sola pieza, 3 cebollas moradas. 200 g de portobello picado (brunoise). 150 g de prosciutto. 200 g de queso rallado. 1 puñado de perejil picado. 3 zanahorias peladas. 2 atados espinacas frescas sin cabo. 3 papas blancas con piel. Tomillo fresco. Aceite de oliva. Sal pimienta. Panko, cantidad necesaria. Huevo, cantidad necesaria. 1 cucharada de mostaza. Harina, cantidad necesaria. 1 lata de garbanzos.

milanesa de bife

Preparación:

Limpiar la carne, sacando grasas y tendones. Cortar en bifes de 2 dedos de ancho. Hacer un corte formando un sobre. Reservar. Picar finamente la cebolla y la zanahoria (brunoise) junto con el portobello. Rehogar en una sartén con aceite oliva. Salpimentar. Apagar el fuego, retirar y agregar el perejil picado, el prosciutto y el queso rallado. Reservar. Una vez frío, tomar el ojo de bife y rellenar. Pasar por la inglesa (harina, huevo y panko, sucesivamente). Llevar a la sartén, dorando de ambos lados. Luego, llevar a placa para horno. Cortar las papas en rodajas finas con tomillo, sal y pimienta, aceite de oliva, y disponer en placa al horno.

Para la guarnición: saltear en una sartén, las cebollas, la zanahoria en escamas, las hojas de espinaca y los garbanzos. Salpimentar. Apagar y reservar.

Pavlona de limón

Ingredientes: para el disco de merengue: 6 claras de huevo, 375 g de azúcar común, 2 cucharaditas y media de fécula de maíz, ralladura de 1 limón, 2 cucharadas de jugo de limón. Aparte: 350 ml de crema de leche ya montada con 2 cucharadas de azúcar, 500 g de frutillas, 50 g de almendras tostadas fileteadas.

pavlona

Preparación: encender el horno a 180ºC. Batir las claras casi a nieve, agregar el azúcar de a cucharadas pacientemente. Luego retirar de la batidora, agregar la fécula de maíz, el vinagre y la ralladura. Mezclar con cuidado. Disponer sobre un papel manteca enmantecado que tenga dibujado un círculo de 22 centímetros. Alisar sin llegar a que quede perfecto en bordes y superficie. Llevar a horno e inmediatamente bajarlo a 150ºC. Hornear 1 hora. Apagar y dejar reposar dentro del horno hasta que enfríe. Armado: disponer el merengue invertido en una bandeja o plato, agregar la crema batida, luego las frutillas lavadas y sin cabo, y las almendras tostadas y fileteadas.

