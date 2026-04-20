Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo

Según determinó el Tribunal, Pettinato deberá entregar una muestra genética al Registro de Abusadores. Además, le impuso seguir con sus tratamientos de adicción y fijar domicilio.

El Tribunal N°14, presidido por el juez Gamboa, optó por la calificación más benévola, planteada por el fiscal Klappenbach en su alegato. Al igual que Klappenbach, los jueces aseveraron que la muerte de Rodrigo fue un accidente. También, optaron por una pena muy por debajo de la planteada por el fiscal mismo, que había pedido 4 años y 7 meses de efectivo cumplimiento.

La querella y la defensa podrán apelar el fallo. Los fundamentos del veredicto se encontrarán disponibles la semana que viene. Pettinato oyó el veredicto con un gesto inmóvil.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando Rodrigo visitó a Pettinato en su departamento ubicado en la calle Aguilar al 2300. Cerca de las 23, se desató un incendio en el interior de la vivienda. Según consta en la causa, el acusado salió al pasillo para pedir ayuda mientras las llamas avanzaban dentro del inmueble.

Un vecino intentó intervenir para asistir a la víctima, pero cuando los bomberos lograron ingresar al departamento encontraron el cuerpo del neurólogo en el living. Presentaba graves quemaduras en la parte inferior de su cuerpo, lo que marcó un punto clave en la investigación posterior.

La autopsia determinó que Rodrigo murió como consecuencia de quemaduras críticas que afectaron el 90% de su cuerpo, además de lesiones pulmonares severas. El delito que se le imputa a Pettinato prevé penas de entre ocho y veinte años de prisión, y en caso de ser condenado, sería la segunda sentencia en su contra tras una causa previa por abuso sexual simple.