Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo

La justicia condenó a Felipe Pettinato a 3 años de prisión en suspenso por "incendio culposo" seguido de muerte, en concurso real por la pena de "abuso sexual simple" que recibió en abril de 2024.
Felipe Pettinato fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo y no irá preso. La víctima falleció el 16 de mayo de 2022 por un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano.
La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14 de Capital Federal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quienes consideraron que el acusado es "autor material y penalmente responsable de incendio culposo seguido de muerte", en concurso real con la pena de "abuso sexual simple" que recibió en abril de 2024.
Antes del veredicto, Pettinato se negó a dar sus últimas palabras, luego de negarse a declarar en el expediente y durante las siete audiencias del proceso, donde brindaron su relato más de 15 testigos y peritos.
La condena se dictó en concurso real con la pena previa de nueve meses por abuso de una menor, que también fue dictada en suspenso. Es decir, recibe tres años en suspenso por la muerte accidental de Rodrigo y el abuso simple de una joven de 15 años.
Según determinó el Tribunal, Pettinato deberá entregar una muestra genética al Registro de Abusadores. Además, le impuso seguir con sus tratamientos de adicción y fijar domicilio.
El Tribunal N°14, presidido por el juez Gamboa, optó por la calificación más benévola, planteada por el fiscal Klappenbach en su alegato. Al igual que Klappenbach, los jueces aseveraron que la muerte de Rodrigo fue un accidente. También, optaron por una pena muy por debajo de la planteada por el fiscal mismo, que había pedido 4 años y 7 meses de efectivo cumplimiento.
La querella y la defensa podrán apelar el fallo. Los fundamentos del veredicto se encontrarán disponibles la semana que viene. Pettinato oyó el veredicto con un gesto inmóvil.
El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando Rodrigo visitó a Pettinato en su departamento ubicado en la calle Aguilar al 2300. Cerca de las 23, se desató un incendio en el interior de la vivienda. Según consta en la causa, el acusado salió al pasillo para pedir ayuda mientras las llamas avanzaban dentro del inmueble.
Un vecino intentó intervenir para asistir a la víctima, pero cuando los bomberos lograron ingresar al departamento encontraron el cuerpo del neurólogo en el living. Presentaba graves quemaduras en la parte inferior de su cuerpo, lo que marcó un punto clave en la investigación posterior.
La autopsia determinó que Rodrigo murió como consecuencia de quemaduras críticas que afectaron el 90% de su cuerpo, además de lesiones pulmonares severas. El delito que se le imputa a Pettinato prevé penas de entre ocho y veinte años de prisión, y en caso de ser condenado, sería la segunda sentencia en su contra tras una causa previa por abuso sexual simple.