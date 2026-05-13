Antonio Las Heras dará una conferencia sobre la Masonería en la Argentina

Las Heras -que es un reconocido historiador de la Orden Masónica- dará la charla el viernes 15 de mayo, a las 17-30, en Av. Belgrano 599, de la Ciudad de Buenos Aires.
Con el título de “Masonería en la Argentina: enigma, secreto y política” (título de uno de sus reciente libros), Antonio Las Heras hará un conversatorio el próximo viernes 15, a las 17.30 horas en el Bar Notable “El colonial”, situado en la Avda. Belgrano 599, del tradicional barrio porteño de San Telmo. La entrada es libre y gratuita hasta cubrir la capacidad del lugar.
La actividad está organizada por el área de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante su disertación Las Heras –que es un reconocido historiador de la Orden Masónica– brindará datos poco –o nada– conocidos como el hecho de que ya en el año 1795 había en la aldea de Buenos Aires una logia que llevaba el nombre “Independencia” donde fue iniciado masón Manuel Belgrano.
El historiador también explicará qué fueron las logias Lautaro, revelará la condición de Maestro Masón de Carlos Gardel, así como de maestros masones contemporáneos en las artes, las letras, las ciencias y la política.
Antonio Las Heras –quien acaba de recibir una especial distinción en la 5º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires– es autor de los libros “Belgrano y la Masonería” así como de “Juan Domingo Perón. Maestro Masón.
Entre los próceres que hicieron posible la existencia de la República Argentina, se destaca el Libertador Gral. José de San Martín. Pero la lista es extensa, como lo ha destacado en libros, artículos y entrevistas Antonio Las Heras.
Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Tomás Guido, Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, Justo José de Urquiza y tantos otros de quienes hicieron la patria, fueron maestros masones.
Y lo fueron en una época en que la Masonería era objeto de persecución y sus miembros –tanto como los familiares– podían pagar con su vida el hecho de ser miembros de esa hermandad.