Antonio Las Heras dará una conferencia sobre la Masonería en la Argentina

El historiador también explicará qué fueron las logias Lautaro, revelará la condición de Maestro Masón de Carlos Gardel, así como de maestros masones contemporáneos en las artes, las letras, las ciencias y la política.

Antonio Las Heras –quien acaba de recibir una especial distinción en la 5º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires– es autor de los libros “Belgrano y la Masonería” así como de “Juan Domingo Perón. Maestro Masón.

Tapa Juan Domingo Peron - Maestro Mason

Entre los próceres que hicieron posible la existencia de la República Argentina, se destaca el Libertador Gral. José de San Martín. Pero la lista es extensa, como lo ha destacado en libros, artículos y entrevistas Antonio Las Heras.

Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Tomás Guido, Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, Justo José de Urquiza y tantos otros de quienes hicieron la patria, fueron maestros masones.

Y lo fueron en una época en que la Masonería era objeto de persecución y sus miembros –tanto como los familiares– podían pagar con su vida el hecho de ser miembros de esa hermandad.