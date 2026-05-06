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Distinguen a Antonio Las Heras en la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El destacado escritor, poeta, filósofo, historiador, parapsicólogo e investigador del legado de Carl Gustav Jung, fue premiado por su aporte a la cultura nacional.

Durante un acto realizado este miércoles en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Antonio Las Heras – habitual colaborador de DIARIO POPULAR - fue distinguido “por su generoso aporte a la cultura.”

La presidente de la Filial Florencio Varela de SADE (Sociedad Argentina de Escritores), María Encarnación Nicolás, fue quien hizo entrega de la plaqueta con la distinción a Las Heras señalando sus relevantes condiciones de escritor, poeta, filósofo, historiador, parapsicólogo e investigador del legado de Carl Gustav Jung.

El acto contó con la adhesión de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la intendencia de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires) y del Círculo Literario Varelense.

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En la misma oportunidad fueron, igualmente, distinguidos los escritores Juano Villafañe (vicepresidente segundo de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE), Guillermo Pilía (presidente de la Filial La Plata de SADE) así como Sandra Torres y Héctor Alfonso.

Un mensaje del presidente de SADE, Alejandro Vaccaro (también secretario de cultura de la Fundación El Libro, entidad organizadora de la Feria del Libro de Buenos Aires) destacó el importante momento que vive la entidad madre de los escritores que, con casi un siglo de existencia y más de 80 filiales en todo el país, realiza un importante y permanente trabajo a favor del libro y la labor de los autores.

Más allá de la civilización de la pantalla

Antonio Las Heras (quien acaba de presentar dos nuevos libros “La revolución Interior” y “Dr. Orlando Canavesio. Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la Parapsicología.”), tras recibir la distinción, expresó lo necesario que es –hoy en día– ocuparse de todas las expresiones culturales de las que es capaz el humano trabajando más allá –y fuera– de la civilización de pantalla. Enfatizó que la creatividad requiere tiempo con uno mismo, espacios diarios de pensamiento reflexivo y, no menos esencial, atender a la espiritualidad que es columna vertebral en la esencia de cada persona.

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