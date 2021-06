Avellaneda: Escuelas de Danza reclaman abrir con seguridad

Debe tenerse en cuenta que desde el comienzo de la pandemia, las escuelas de danza del municipio bonaerense de Avellaneda perdieron más del 50% de sus alumnos, pese a que dieron clases virtuales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tanz (@tanzdanzas)

Cerrados y casi sin ayuda oficial

Frente a la situación de incertidumbre y la consecuente pérdida de alumnos e ingresos, surgió EdDA (Escuelas de Danza de Avellaneda), que agrupa a más de 30 escuelas de danza.

EdDA no esperó que desde el ámbito oficial se les indicara un protocolo de bioseguridad a seguir. Ellos mismos crearon un protocolo para presentar a la Secretaría de Cultura del Municipio de Avellaneda, con el fin de poder volver a la presencialidad tras más de 8 meses con sus escuelas cerradas.

"Durante todos estos meses hubo un subsidio por parte del gobierno, pero solo algunos pocos pudieron acceder. Por lo tanto tenemos deudas y servicios que pagar, ya que durante esos 8 meses, con el 50% del alumnado tratamos de seguir adelante", explicaron las integrantes de EdDA, Andrea Pereyra y Andrea Defelice, a DIARIO POPULAR .

Una enorme pérdida cultural

El encierro obligatorio derivado de la pandemia, viene generando depresión, miedo social, pérdidas de todo tipo. Por ello, el arte es de una importancia fundamental para mejorar la salud mental y espiritual de la sociedad.

Pero cuando más se necesita de las instituciones culturales, se está produciendo un cierre masivo de escuelas de danza. "El 40% de los estudios de Danza en el país tuvieron que cerrar sus puertas. Lo que significa una gran pérdida en el sector cultural de nuestro país", aseguró Andrea Defelice.

Y Avellaneda no es una excepción: "cuando estamos volviendo a ponernos de pie en el 2021, volvemos a cerrar nuestros salones. Desde el 16 de Abril, tuvimos que volver a la virtualidad o a las actividades en los espacios al aire libre, con la promesa que eran solo 15 días, pero no fue así", sostuvo Andrea Pereyra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuelas de danza de Avell. (@edd_avellaneda)

Los problemas de la virtualidad y el aire libre

Defelice explicó la falta de interés que provocan las clases a distancia de las escuelas de danzas: "En las clases virtuales cada vez tenemos menos alumnos, los niños y adultos ya están cansados de la virtualidad".

"En cuanto a las clases al aire libre son difíciles de realizar ya que los espacios no están preparados para que los alumnos giren, salten, zapateen, el clima ya no nos acompaña y tampoco hay acceso a baños. Cada vez es todo mas difícil y ya no podemos más", agregó.

Por su parte, Pereyra remarcó que más allá de sus intereses personales comprenden que debe priorizarse la salud y la vida de la gente. "Entendemos la situación sanitaria y epidemiológica que se está viviendo. Pero en nuestros espacios no tuvimos contagiados, ya que respetamos estrictamente el protocolo, el uso de barbijo, el distanciamiento social y la sanitización de los espacios", aseguró a DIARIO POPULAR.

Medidas urgentes: salvar la cultura y las fuentes de trabajo

"Nuestra situación es crítica, necesitamos un plan de acción y que nos escuchen. Necesitamos volver, somos cultura, somos educación, somos salud física y mental, somos la formación de futuros artistas", explicó Andrea Defelice.

Y Andrea Pereyra remarcó: "todos sabemos el efecto de estar en movimiento, la importancia de la actividad física para la salud . Pero sin embargo no estamos en agenda, nuestro pedido es poder trabajar con protocolos y con aforos reducidos". "Nuestros Estudios de Danza, son nuestra fuente de trabajo y son el sustento de muchas familias", finalizó.