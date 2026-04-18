Independiente reaccionó a tiempo, venció a Defensa y se metió en zona de clasificación

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Dominio de Independiente

El Rojo consolidó su mejor momento y logró dar vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba. Sin embargo, luego del segundo gol, el trámite cambió: el equipo de Gustavo Quinteros comenzó a manejar la pelota y a instalarse en campo rival, aunque sin la claridad necesaria para generar peligro concreto.

En el complemento, el ritmo bajó y el protagonismo fue del visitante desde la tenencia. Defensa y Justicia buscó el empate con remates de media distancia y algunas aproximaciones, pero se encontró con un Independiente más replegado, que apostó a sostener la ventaja y salir de contra.

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En ese contexto, el local tuvo chances para liquidarlo antes. Gutiérrez contó con dos situaciones claras que no pudo concretar, mientras que Ávalos también estuvo cerca con un remate que dio en el palo. La tensión se mantuvo hasta el final, con el Halcón presionando en busca de la igualdad.

Ya en tiempo de descuento, Independiente encontró el gol definitivo. Tras una recuperación y una salida rápida, Lautaro Millán definió dentro del área para sellar el 3-1 y desatar el festejo en Avellaneda.

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Con este triunfo, el Rojo alcanzó la quinta posición en la Zona A y se metió momentáneamente en puestos de clasificación a los playoffs. Más allá de algunas dificultades en el segundo tiempo, el equipo mostró carácter para revertir el resultado y eficacia en los momentos clave.