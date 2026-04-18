Independiente reaccionó a tiempo, venció a Defensa y se metió en zona de clasificación

Independiente ganó 3-1 en Avellaneda tras empezar en desventaja y quedó quinto en la Zona A, en un partido intenso que tuvo penales, reacción y definición en el cierre.
En una noche de emociones cambiantes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en Avellaneda, Independiente derrotó 3-1 a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un resultado clave para sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.
El inicio fue vertiginoso y con protagonismo del VAR. A los 8 minutos, tras una mano de Lomónaco dentro del área, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para la visita. Aarón Molinas ejecutó con precisión y puso en ventaja al conjunto de Florencio Varela.
La respuesta del equipo dirigido por Gustavo Quinteros no se hizo esperar. A los 14 minutos, otra infracción dentro del área derivó en un nuevo penal, esta vez a favor del local. Gabriel Ávalos se encargó de la ejecución y estableció el 1-1 con un remate bajo y esquinado.
A partir de ese momento, Independiente tomó el control del partido. Con mayor intensidad y presencia en campo rival, comenzó a generar situaciones y a encontrar espacios ante un Defensa y Justicia que había perdido solidez tras el arranque. La remontada se concretó a los 29 minutos, cuando Maximiliano Gutiérrez apareció dentro del área y, tras una asistencia de Ávalos, definió para el 2-1.
El Rojo consolidó su mejor momento y logró dar vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba. Sin embargo, luego del segundo gol, el trámite cambió: el equipo de Gustavo Quinteros comenzó a manejar la pelota y a instalarse en campo rival, aunque sin la claridad necesaria para generar peligro concreto.
En el complemento, el ritmo bajó y el protagonismo fue del visitante desde la tenencia. Defensa y Justicia buscó el empate con remates de media distancia y algunas aproximaciones, pero se encontró con un Independiente más replegado, que apostó a sostener la ventaja y salir de contra.
En ese contexto, el local tuvo chances para liquidarlo antes. Gutiérrez contó con dos situaciones claras que no pudo concretar, mientras que Ávalos también estuvo cerca con un remate que dio en el palo. La tensión se mantuvo hasta el final, con el Halcón presionando en busca de la igualdad.
Ya en tiempo de descuento, Independiente encontró el gol definitivo. Tras una recuperación y una salida rápida, Lautaro Millán definió dentro del área para sellar el 3-1 y desatar el festejo en Avellaneda.
Con este triunfo, el Rojo alcanzó la quinta posición en la Zona A y se metió momentáneamente en puestos de clasificación a los playoffs. Más allá de algunas dificultades en el segundo tiempo, el equipo mostró carácter para revertir el resultado y eficacia en los momentos clave.
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