Homenaje al cumplirse un siglo de la primera edición de la novela "Don Segundo Sombra"

Este jueves 2 de julio, a las 18 se realizará un conversatorio sobre la obra en La Biblioteca Ricardo Güiraldes, sita en Talcahuano 1.261, CABA. La entrada es libre y gratuita.
Con motivo de cumplirse un siglo de la primera edición de la novela “Don Segundo Sombra”, la Biblioteca Ricardo Güiraldes (perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires) ha organizado una mesa redonda donde serán analizados aspectos conocidos de esta obra cuya vigencia se mantiene y sigue siendo centro de atención tanto de especialistas como del público lector en general.
Así, este jueves 2 de julio, a las 18 se realizará, con el título “El sendero de Güiraldes”, un conversatorio sobre los principales aspectos que distinguen a Don Segundo Sombra en el que participarán Antonio Las Heras, biógrafo de Güiraldes y autor del libro Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes; Jorge Giorno, historiador y ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE); y Daniel Ripoll, editor, escritor y poeta.
La Biblioteca Ricardo Güiraldes se encuentra en la calle Talcahuano 1.261, CABA y la entrada es libre y gratuita.
Cabe recordar que, en opinión de Antonio Las Heras, "Don Segundo Sombra siempre fue considerada una “novela gauchesca” lo que si bien no deja de ser correcto restringe su aspecto trascendente que es el de tratarse de la historia de dos personajes que encarnan, a la perfección, (Güiraldes no desconocía el tema) dos de los arquetipos descriptos por el sabio Carl Gustav Jung (1.875/1.961) al referirse a lo Inconsciente Colectivo".
Ante todo -destaca Las Heras. "se debe señalar que el verdadero protagonista de la novela no es Don Segundo Sombra sino Fabio Cáceres, El Reserito. Este último representa al Arquetipo del Héroe Solar y Don segundo al Arquetipo del Anciano Sabio. Lo que a cada uno de ellos le va sucediendo simboliza el grado de desarrollo de dichos arquetipos. Y el fracaso del recorrido, pues Don Segundo habiendo dado todos sus conocimientos y saberes a El Reserito no consigue –con ello– que éste inicie una vida donde su desarrollo psíquico alcance la adultez. De allí, la frase con la que concluye la obra “Me fui, como quien se desangra.” Fabio regresa a “las casas”; al lugar conocido. No hace lo que se espera del Héroe Solar que es la puesta en cotidianeidad de su capacidad para explorar, recorrer nuevos y desconocidos rumbos, transitar posibilidades valiosas".
"Hasta puede decirse-concluye el investigador- que, mediante el relato de lo ocurrido a este hombre y el joven que lo acompaña, Güiraldes fue capaz de señalar el reiterado tema del desencuentro siempre presente en la Historia de la Argentina".