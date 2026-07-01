Homenaje al cumplirse un siglo de la primera edición de la novela "Don Segundo Sombra"

Ante todo -destaca Las Heras. "se debe señalar que el verdadero protagonista de la novela no es Don Segundo Sombra sino Fabio Cáceres, El Reserito. Este último representa al Arquetipo del Héroe Solar y Don segundo al Arquetipo del Anciano Sabio. Lo que a cada uno de ellos le va sucediendo simboliza el grado de desarrollo de dichos arquetipos. Y el fracaso del recorrido, pues Don Segundo habiendo dado todos sus conocimientos y saberes a El Reserito no consigue –con ello– que éste inicie una vida donde su desarrollo psíquico alcance la adultez. De allí, la frase con la que concluye la obra “Me fui, como quien se desangra.” Fabio regresa a “las casas”; al lugar conocido. No hace lo que se espera del Héroe Solar que es la puesta en cotidianeidad de su capacidad para explorar, recorrer nuevos y desconocidos rumbos, transitar posibilidades valiosas".

"Hasta puede decirse-concluye el investigador- que, mediante el relato de lo ocurrido a este hombre y el joven que lo acompaña, Güiraldes fue capaz de señalar el reiterado tema del desencuentro siempre presente en la Historia de la Argentina".