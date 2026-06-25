Antonio Las Heras presentó su libro ¿Qué hay detrás de los OVNIS?

Tapa Que hay detras de los ovnis (1)

Restos de un VED en Jujuy

Agregó el autor que uno de los capítulos de su libro “¿Qué hay detrás de los OVNIS?” está dedicado a la investigación que realizó personalmente en un sito de la alta montaña, en la provincia de Jujuy, donde quedaron los restos de un vehículo extraterrestre dirigido que allí se estrelló.

Entre el público presente se encontraba el escritor y periodista Edgardo Miller quien interrogó a Las Heras sobre si algunos casos de presuntos alienígenas no podrían ser, en realidad, humanos del futuro que consiguieron viajar en el tiempo y regresan a nuestra actualidad para investigarnos. Las Heras respondió que "tan posible es eso que, en el Congreso de los Estados Unidos, donde hay una comisión que trabaja en el tema OVNI desde los días de la pandemia, expuso un astrofísico señalando, justamente, esa posibilidad".

El expresidente de la SADE, ensayista e historiador Jorge Giorno indicó que es muy importante analizar el tema como lo estaba haciendo Las Heras puesto que exponía todas las hipótesis posibles, sin descartar ninguna. “Esto es un sendero abierto…”, concluyó Giorno.

El escritor e investigador de temas paranormales Carlos Parodi preguntó a Las Heras ¿cuál era su opinión sobre la desclasificación OVNI que lleva adelante el gobierno de Donald Trump? El investigador respondió con una frase que generó risas en el auditorio. Sólo dijo: “Para hacer bien el truco a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada.”

El origen de los OVNIS

El reconocido periodista y escritor Daniel Ripoll (fundador y director de la revista “Pelo”) pidió a Las Heras que explicara cuál es su posición –tras tantas décadas de investigación, puesto que el primer libro sobre el tema lo publicó hace 52 años– frente al origen de los OVNIS.

“OVNI significa objeto volador no identificado –respondió el autor del libro- pero cuando estudiamos cada caso encontramos que la gran mayoría pueden explicarse por fenómenos meteorológicos, astronómicos, basura espacial, aviones, satélites y similares. Finalmente queda un pequeño porcentaje que son lo que llamamos VED. Vehículo por ser un medio de transporte. Extraterrestre por no ser de nuestra Humanidad. Dirigido por que hay una guía inteligente. Eso es lo que concretamente podemos afirmar.”

“Además –continuó Las Heras- entiendo que estamos siendo visitados por entidades extrahumanas inteligentes desde hace milenios. Seres de distintos lugares del Cosmos. No de este Sistema Solar. Provienen de otros sistemas orbitando en otras estrellas distintas a nuestro Sol.”

“Estoy seguro –finalizó– que hasta aquí han llegado seres de muy diferentes lugares del Cosmos… hasta, es posible, de lo que hoy se llama `universos paralelos`… tal vez, en este momento, mientras estamos aquí reunidos hablando de esto, por primera vez otro nuevo grupo alienígena esté ingresando a este Sistema Solar. Tal como nosotros exploramos el espacio… así también lo hacen ellos.”

El libro “¿Qué hay detrás de los OVNIS?” puede conseguirse en la cadena de librerías Cúspide o por Mercado Libre, con envío a domicilio.