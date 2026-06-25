Durante la presentaciòn -realizada en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)-. Las Heras explicó que en este libro compiló una cantidad de sus propias investigaciones sobre casos de “vehículos extraterrestres dirigidos” (VED)
Antonio Las Heras presentó su libro “¿Qué hay detrás de los OVNIS?”, precisamente este 24 de junio que –desde hace décadas– es llamado el “Día Mundial del Fenómeno OVNI”, a causa de que fue en esa fecha, del año 1947, cuando el aviador civil Kenneth Arnold avistó, en las proximidades del monte Rainier (Estados Unidos) una flotilla de objetos de naturaleza desconocida a los que denominó “flying saucers”, que fue traducido al castellano como “platos voladores.”
Durante la presentaciòn -realizada en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)-. Las Heras explicó que en este libro compiló una cantidad de sus propias investigaciones sobre casos de lo que prefirió denominar “vehículos extraterrestres dirigidos” (VED) demostrando –según dijo– que "entidades inteligentes surgidas de otros mundos vienen a la Tierra con la única finalidad de investigarnos y es por eso que no entran en comunicación oficial con nosotros".
El autor también precisó: “Esto de que vienen sólo a estudiarnos es ahora; tal vez desde hace unos milenios… Porque también tengo por cierto que, en un pasado más remoto, fueron inteligencias extrahumanas las que brindaron enseñanzas a los primeros humanos. Eso se advierte en mitos y leyendas de todas las culturas. Y me animo a más –agregó Las Heras– no descarto que hayan hecho en nosotros modificaciones genéticas que ayudaron a que –de pronto, sin pasos evolutivos– surgiera lo que llamamos ´el humano moderno´ hace unos 15.000 años. Hasta Charles Darwin pudo notar esto y por eso creó la expresión `el eslabón perdido`… que nunca fue encontrado, dicho sea de paso.”
Cuando alguien del público preguntó por qué no existe ahora esa comunicación, Las Heras señaló que es lo mismo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Antropología o Psicología Social. “Se llama observación no participante”, explicó. Para agregar: “Ud. va a estudiar una cultura que vive en el Amazonas y no se inmiscuye en el desarrollo de la misma. Se limita a observar y analizar. Eso es lo que los visitantes extraterrestres vienen haciendo desde que dejaron de intervenir en nuestra evolución y cultura.”
Agregó el autor que uno de los capítulos de su libro “¿Qué hay detrás de los OVNIS?” está dedicado a la investigación que realizó personalmente en un sito de la alta montaña, en la provincia de Jujuy, donde quedaron los restos de un vehículo extraterrestre dirigido que allí se estrelló.
Entre el público presente se encontraba el escritor y periodista Edgardo Miller quien interrogó a Las Heras sobre si algunos casos de presuntos alienígenas no podrían ser, en realidad, humanos del futuro que consiguieron viajar en el tiempo y regresan a nuestra actualidad para investigarnos. Las Heras respondió que "tan posible es eso que, en el Congreso de los Estados Unidos, donde hay una comisión que trabaja en el tema OVNI desde los días de la pandemia, expuso un astrofísico señalando, justamente, esa posibilidad".
El expresidente de la SADE, ensayista e historiador Jorge Giorno indicó que es muy importante analizar el tema como lo estaba haciendo Las Heras puesto que exponía todas las hipótesis posibles, sin descartar ninguna. “Esto es un sendero abierto…”, concluyó Giorno.
El escritor e investigador de temas paranormales Carlos Parodi preguntó a Las Heras ¿cuál era su opinión sobre la desclasificación OVNI que lleva adelante el gobierno de Donald Trump? El investigador respondió con una frase que generó risas en el auditorio. Sólo dijo: “Para hacer bien el truco a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada.”
El reconocido periodista y escritor Daniel Ripoll (fundador y director de la revista “Pelo”) pidió a Las Heras que explicara cuál es su posición –tras tantas décadas de investigación, puesto que el primer libro sobre el tema lo publicó hace 52 años– frente al origen de los OVNIS.
“OVNI significa objeto volador no identificado –respondió el autor del libro- pero cuando estudiamos cada caso encontramos que la gran mayoría pueden explicarse por fenómenos meteorológicos, astronómicos, basura espacial, aviones, satélites y similares. Finalmente queda un pequeño porcentaje que son lo que llamamos VED. Vehículo por ser un medio de transporte. Extraterrestre por no ser de nuestra Humanidad. Dirigido por que hay una guía inteligente. Eso es lo que concretamente podemos afirmar.”
“Además –continuó Las Heras- entiendo que estamos siendo visitados por entidades extrahumanas inteligentes desde hace milenios. Seres de distintos lugares del Cosmos. No de este Sistema Solar. Provienen de otros sistemas orbitando en otras estrellas distintas a nuestro Sol.”
“Estoy seguro –finalizó– que hasta aquí han llegado seres de muy diferentes lugares del Cosmos… hasta, es posible, de lo que hoy se llama `universos paralelos`… tal vez, en este momento, mientras estamos aquí reunidos hablando de esto, por primera vez otro nuevo grupo alienígena esté ingresando a este Sistema Solar. Tal como nosotros exploramos el espacio… así también lo hacen ellos.”
El libro “¿Qué hay detrás de los OVNIS?” puede conseguirse en la cadena de librerías Cúspide o por Mercado Libre, con envío a domicilio.