Polonia: Queman cruces durante festival de música y fueron repudiados en Redes Sociales

El episodio ocurrió durante la presentación de una banda de metal en el festival Bangarang7, lo que generó una fuerte polémica y rechazo en las redes sociales.
La quema de cruces cristianas durante un recital en el festival de música Bangarang7, realizado el 27 y 28 de junio en Chwalkowo, Polonia, desató una fuerte controversia. El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
El hecho ocurrió durante la presentación de la banda de metal Baalzagoth, cuando varias cruces fueron incendiadas como parte de la puesta en escena del espectáculo ante el público presente.
En el video se muestra a un individuo prende fuego una cruz, mientras un bombero usa un extintor para que no se propaguen las llamas.
Los organizadores del festival sostuvieron que la quema de cruces formaba parte de la escenografía y del show artístico preparado para la actuación de la banda. No obstante, la escena generó un intenso debate por el uso de símbolos religiosos en el escenario.
Tras la difusión de las imágenes, numerosos usuarios expresaron su rechazo y cuestionaron el espectáculo, mientras el video continuó viralizándose en distintas plataformas.
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