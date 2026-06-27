La tumba mágica y misteriosa de Carlos Gardel/ Por Antonio Las Heras

Veamos algunos textos escritos sobre los bronces: "GARDEL. Gracias por ayudarnos. JOSE 15-12-2009 COCO 18-10-2010 HILDA 8-11-2010” Querido Carlos Gardel. Gracias por proteger a este humilde cantor nacional y a mis compañeros cantores. Osvaldo Argentino. Neuquén 2016“ “¡CARLOS! Gracias por todos tus milagros. 1935 -24-6-1983. Clara y Juan Carlos.” “¡GRACIAS! De Mary a Gardel. 28-12-96” “GRACIAS POR EL FAVOR CONCEDIDO. Angélica y Alicia. Marzo 1980.” “Gracias Carlos por tu ayuda. Familia Torres. Rosario 29- 9-1989.” “GRACIAS POR LO CONCEDIDO. Silvia.” “GRACIAS CARLITOS. Bernardo Milito. 1984” “¡CARLITOS! ETERNAMENTE AGRADECIDOS. Richard y Señora.” “GRACIAS CARLITOS. Por los favores recibidos. Alicia. 11-12-84” “GRACIAS GARDELITO. Por tu ayuda muy agradecido. Manuel E. Sosa. 16-3-88” “¡CARLITOS GRACIAS! Por los favores recibidos. Antonieta.” MUCHISIMAS GRACIAS CARLITOS por el favor recibido de película." Contador Ale Cascallar.” “Carlos Gardel gracias por el favor recibido para mi sobrino. Raúl.”

Pero no todos los favores mágicos concedidos provienen de promesantes residentes en la Argentina. Veamos este: “GRACIAS CARLITOS GARDEL. Ruego por tu eterno descanso por haberme cuidado de una depresión escuchando tus tangos. José Ortega León. Las Palmas de Gran Canarias. 25-8-1989.”

De manera que si es cierto que Gardel cada día canta mejor, pues de la misma manera a cada momento hace mayores y más notables concesiones mágicas a quienes depositan su fe en él.

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El ritual del cigarrillo

Conversando con los cuidadores de sepulcros nos enteramos de que existe, en quienes solicitan hechos milagrosos al Zorzal Criollo, una ceremonia ritual. Consiste en encender un cigarrillo y ponerlo entre los dedos de la escultura suya que corona la tumba. Si el cigarrillo permanece encendido hasta consumirse, sin apagarse ni caerse, es una señal de que el favor será concedido.

Una señora, septuagenaria, que pasa por el mausoleo cada vez que puede a poner flores al pié de la escultura, nos dice: “Le estoy muy agradecido porque un nietito mío estaba muy enfermo, con leucemia. Le recé mucho a Carlitos y al final mi nieto se curó.” Agrega que la Medicina ya nada más podía hacer por el muchacho por lo que –habiendo escuchado de una vecina que Gardel era capaz de hacer milagros si se le pedía con suficiente fe– tomó la decisión de hacer su pedido mágico. Y está eternamente agradecida por la pronta respuesta que halló. Para ella no hay duda que fue el alma inmortal del Zorzal quien, desde el Más Allá, escuchó su afligido pedido de auxilio.

“Si te tengo que confesar, le he pedido cosas y se han realizado”, señala otra asidua visitante al mausoleo. Y explica: “Dios es el supremo, pero Carlitos puede interceder. Es un ser de luz, un santo, por algo hay tantas placas de agradecimiento.”

Un nuevo misterio se agrega, entonces, en torno a la figura de Carlos Gardel.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, filósofo y escritor. e mail: [email protected]