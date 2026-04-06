Homenaje a Ricardo Güiraldes en el Instituto Rosas

Con motivo de cumplirse 140 años del nacimiento de Ricardo Güiraldes y un siglo de la primera edición de su obra Don Segundo Sombra, se lo recordará este 7 de abril, a las 18, en Montevideo 641 (CABA).
Con motivo de cumplirse 140 años del natalicio del escritor Ricardo Güiraldes (1886-1927), y un siglo de la primera edición de su obra más difundida, “Don Segundo Sombra”, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, ha organizado un homenaje a este notable escritor argentino. que se llevará a cabo este martes 7 de abril.
La mesa redonda que se ocupará de analizar el relevante legado del autor de “El cencerro de cristal” iniciará con palabras del Alberto Gelly Cantilo –presidente de la entidad organizadora– y, a continuación, expondrán Antonio Las Heras (biógrafo de Güiraldes, autor del libro “Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes” y que ha sido designado por las autoridades de la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para que brinde un curso sobre Güiraldes), Jorge Giorno (ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y el editor, escritor y poeta Daniel Ripoll.
El acto tendrá lugar el próximo martes 7 de abril, a las 18 horas, en el salón de actos del Instituto Rosas, situado en la calle Montevideo 641, de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
Como bien expresara, Antonio Las Heras en una columna publicada en Popular el 8 de octubre de 2025, "Ricardo Güiraldes fue mucho más que un escritor, un novelista, un poeta. Se trató de alguien que –a partir de un momento de su vida– decidió indagar en los aspectos trascendentes de la condición humana. Ir más allá de la idea de que el humano es un dotado de reacciones físico/químicas·.
"Su indagación -agrega- estuvo puesta en la búsqueda de la constatación de que el alma, el espíritu y la continuidad de la existencia tras desencarnar son hechos reales, ciertos".