Homenaje a Ricardo Güiraldes en el Instituto Rosas

El acto tendrá lugar el próximo martes 7 de abril, a las 18 horas, en el salón de actos del Instituto Rosas, situado en la calle Montevideo 641, de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Libro Guiraldes M

La vida trascendente

Como bien expresara, Antonio Las Heras en una columna publicada en Popular el 8 de octubre de 2025, "Ricardo Güiraldes fue mucho más que un escritor, un novelista, un poeta. Se trató de alguien que –a partir de un momento de su vida– decidió indagar en los aspectos trascendentes de la condición humana. Ir más allá de la idea de que el humano es un dotado de reacciones físico/químicas·.

"Su indagación -agrega- estuvo puesta en la búsqueda de la constatación de que el alma, el espíritu y la continuidad de la existencia tras desencarnar son hechos reales, ciertos".