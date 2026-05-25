Antonio Las Heras presenta un nuevo libro

Expertos valoran la investigación de Las Heras

El nuevo libro de Antonio Las Heras .doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis y director del Instituto de Estudios e Investigaciones Junguianas de la Sociedad Científica Argentina- ya recibió críticas favorables en el mundo de la cultura.

Edgardo Miller (conductor de “El país y los escritores”, que emite Radio Cultura los jueves a las 23 horas) señaló que: “En esta notable investigación, Antonio Las Heras no sólo se ocupa de la actividad en Medicina del Dr. Orlando Canavesio como investigador de fenómenos extrasensoriales, sino que también rescata del olvido a otros eminentes médicos de la primera mitad del siglo XX que se ocuparon de comprobar la existencia de fenómenos tales como son la clarividencia, la telepatía y la precognición. Lo que hace que esta obra pase a ocupar un lugar de trascendencia en la historia de la Parapsicología. Las Heras, uno de los más brillantes intelectuales de esta época.”

Por su parte, Marcelo Eremián (Licenciado y Magíster en Psicología Clínica por la Universidad Europea del Atlántico; Santander, España) comentó: “La nueva investigación de Antonio Las Heras propone un trabajo riguroso que reúne registros históricos, biográficos y médicos sobre el desarrollo académico de la “metapsíquica” en una Buenos Aires de los años 30, consolidada como referente mundial en la investigación parapsicológica de aquel entonces. La obra redescubre al Dr. Orlando Canavesio como pionero de prestigio internacional en los años 50, por sus `investigaciones electroencefalográficas asociadas a estados metapsíquicos ”.

Finalmente, Alejandro Parra (director del Instituto de Psicología Paranormal, doctor en Psicología y profesor universitario) explica : “Antonio Las Heras amplia su tesis original con más información después de 45 años; ya que con la misma obtuvo el Premio Accesit al Mejor Trabajo (1985) otorgado por el Ateneo de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires".