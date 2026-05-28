Comenzó a circular una nueva locomotora en la Línea San Martín

"Además, este refuerzo facilitará una mejor planificación de los servicios y permitirá proyectar mejoras progresivas en la operación diaria de la línea, en función de la demanda y de las condiciones de infraestructura. La medida forma parte de las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que estableció como prioridad la recuperación de la seguridad operacional y la mejora del sistema ferroviario metropolitano", señaló la operadora estatal.

Agregó que "desde junio de 2024 se avanzó en distintas obras y procesos de modernización, entre ellas la renovación integral de vías del ramal Tigre de la Línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro (en la misma línea), la actualización de tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la Línea Roca y la modernización del señalamiento de La línea Sarmiento, entre otras intervenciones".

Las nuevas locomotoras chinas son la continuidad de las adquisiciones efectuadas al país oriental durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras la colisión de un tren de la Línea Sarmiento con un paragolpes de la estación Once, que dejó como saldo 51 muertos y 789 heridos. Además de las 24 locomotoras y 160 coches para el San Martín, a la empresa CSR (China South Locomotive and Rolling Stock) se le compraron 25 formaciones eléctricas de 9 coches cada una para la Línea Sarmiento, 30 formaciones eléctricas de 6 coches cada una para la Línea Mitre y 42 formaciones eléctricas de 7 coches cada una para la Línea General Roca.

A otra empresa china, CNR (China Northern Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation), se le compraron 20 locomotoras CKD (13 8G y 7 8H) y 220 coches, para los servicios de larga distancia, y 81 coches motores (27 triplas) para los servicios de la Línea Belgrano Sur (LBS).

Tras esas ventas, CNR y CSR se fusionaron a principios de junio de 2015, dando lugar a CRRC (China Railway Rolling Stock Corp), a la que se le hizo otra compra significativa: 107 locomotoras y 3500 vagones de carga de distinto tipo, para las trochas ancha, media y angosta, destinados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza a cargo de Trenes Argentinos Cargas.

Los trenes chinos significaron el reemplazo de los comprados en Japón para los servicios urbanos de las líneas Sarmiento y Mitre (que databan de 1958 y 1961), que continúan en el Roca (fabricados antes de la electrificación de 1985) junto a los nuevos. En el San Martín, en tanto, se retiraron los coches de pasajeros Materfer fabricados en Córdoba. Las máquinas para los servicios de carga y pasajeros reemplazaron parcialmente a las provenientes históricamente de Estados Unidos -posteriormente de Canadá-y también fabricadas en el país.

Sin embargo, en los escasos trenes de pasajeros de larga distancia -a Mar del Plata, Bragado, Junín y Rosario- locomotoras que datan de 1972 o 1997 se alternan con las chinas, ya que a pesar que tienen menos de 15 años de antigüedad, hay varias fuera de servicio. Lo mismo ocurre con gran cantidad de coches motores CNR de la Línea Belgrano Sur.