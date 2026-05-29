Milei viajará otra vez a Estados Unidos para participar de los festejos por el 4 de julio

Estrategia de fortalecer vínculos

En la Casa Rosada sostienen que estos desplazamientos forman parte de la estrategia oficial para fortalecer vínculos políticos y atraer inversiones extranjeras. Por eso, además de participar de los actos protocolares, no se descarta que Milei mantenga reuniones con empresarios y referentes del mundo financiero durante su estadía.

La visita también coincidirá con el desarrollo del Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Aun así, cerca del Presidente aseguraron que no tiene previsto asistir a partidos de la Selección argentina, pese a que en esos días podrían jugarse cruces decisivos de eliminación directa en ciudades estadounidenses como Miami o Atlanta.

Delegación estadounidense

El viaje se conoció el mismo día en que Milei recibió en la Casa Rosada a una delegación de integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas.

La comitiva estuvo encabezada por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, uno de los principales aliados del Gobierno argentino dentro del Capitolio y una figura influyente en temas vinculados con América Latina.

Milei reunión

También participaron los legisladores republicanos Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte, además del demócrata Henry Cuellar y funcionarios vinculados a la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar en la reactivación del acuerdo comercial bilateral anunciado el año pasado entre ambos países. La última novedad en ese frente ocurrió el 5 de febrero, cuando la Argentina y Estados Unidos suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, un instrumento que, según el oficialismo, apunta a profundizar la relación económica bilateral e incorporar compromisos específicos en materia de inversiones.

Desde el entorno libertario destacan que el entendimiento consolida “la alianza estratégica y la confianza mutua” entre ambos países y recuerdan que actualmente existen más de 330 empresas estadounidenses operando en la Argentina.

Más contactos

La sintonía política entre Milei y Trump también se expresa en otros ámbitos de cooperación. A fines de abril, el mandatario argentino participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a las costas de Mar del Plata y visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz, uno de los principales símbolos del poder militar estadounidense.

Además, en los últimos meses se intensificaron los contactos entre funcionarios de ambos gobiernos. Uno de los encuentros más relevantes fue el que mantuvo en marzo el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, con el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede central del organismo en Langley.

La última visita de Milei a Estados Unidos había sido a comienzos de mayo, cuando participó de la Conferencia Global del Instituto Milken. En aquella oportunidad estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el canciller Pablo Quirno, y mantuvo reuniones con empresarios y referentes financieros internacionales.

Con este nuevo viaje, el Presidente buscará reforzar una relación política que considera estratégica tanto para el posicionamiento internacional de su gestión como para la llegada de inversiones y respaldo económico externo. En el oficialismo entienden que el vínculo con Washington seguirá siendo uno de los pilares centrales de la política exterior argentina durante los próximos años.