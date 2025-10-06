"Juan Domingo Perón. Maestro Masón", el nuevo libro de Antonio Las Heras

La presentación en el Centro Cultural Argentinidad, sito en Balcarce 722, del barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. a las 18.30 horas, con entrada libre y gratuita.
Este miércoles 8 de octubre, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de quien fuera tres veces presidente de los argentinos, será presentado el libro “Juan Domingo Perón. Maestro Masón”, de Antonio Las Heras, en el Centro Cultural Argentinidad, que se encuentra en la calle Balcarce 722, del bario de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Será a las 18.30 horas, con entrada libre y gratuita.
Este nuevo libro de Antonio Las Heras recorre aspectos muy poco conocidos de la vida del Gral. Perón como es su condición de miembro de la Orden Masónica, a qué logias perteneció y el hecho de que fueron numerosos los masones que lo acompañaron en las tres presidencias.
También el libro explica quién fue –realmente– Licio Gelli y qué era la llamada “Logia P 2”. Un capítulo especial está dedicado a demostrar que José López Rega –el Brujo– nunca fue miembro de logia masónica alguna.
Se trata de un libro que pone en claro mucho que se ha hablado sobre estos temas generalmente de manera confusa.
Las Heras ya sorprendió anteriormente con sus libros “Belgrano y la Masonería” así como con “Masonería en la Argentina: enigma, secreto y política.”