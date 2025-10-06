"Juan Domingo Perón. Maestro Masón", el nuevo libro de Antonio Las Heras

Este nuevo libro de Antonio Las Heras recorre aspectos muy poco conocidos de la vida del Gral. Perón como es su condición de miembro de la Orden Masónica, a qué logias perteneció y el hecho de que fueron numerosos los masones que lo acompañaron en las tres presidencias.

Tapa Juan Domingo Peron - Maestro Mason

También el libro explica quién fue –realmente– Licio Gelli y qué era la llamada “Logia P 2”. Un capítulo especial está dedicado a demostrar que José López Rega –el Brujo– nunca fue miembro de logia masónica alguna.

Se trata de un libro que pone en claro mucho que se ha hablado sobre estos temas generalmente de manera confusa.

Las Heras ya sorprendió anteriormente con sus libros “Belgrano y la Masonería” así como con “Masonería en la Argentina: enigma, secreto y política.”