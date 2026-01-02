Política |

El Gobierno reestructuró por DNU la SIDE: más poder, nuevas agencias y control del sistema de inteligencia

El decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año redefine el esquema de espionaje estatal, introduce cambios en seguridad, ciberinteligencia y Fuerzas Armadas, y centraliza decisiones clave dentro del organismo.

El arranque del año trajo un cambio profundo en la Secretaría de Inteligencia de Estado, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo avanzó con una reforma integral del esquema de inteligencia, con el objetivo declarado de actualizar su funcionamiento, ordenar competencias y reforzar los controles internos.

La norma redefine el rol del sistema de espionaje estatal, que pierde algunas áreas operativas, pero gana poder de conducción. Desde ahora, el organismo concentra la coordinación general del sistema y amplía su influencia sobre otras dependencias, en un esquema más centralizado que el vigente hasta ahora.

ADEMÁS: Aumenta el transporte público en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Uno de los puntos que más polémica generó es la decisión de considerar todas las actividades de inteligencia como encubiertas. Según la explicación oficial, la medida apunta a "proteger información sensible y disminuir riesgos estratégicos para el país", aunque despertó cuestionamientos por el alcance de esa definición. El decreto también habilita a los agentes a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. El Gobierno sostuvo que se trata de una herramienta excepcional y acotada a situaciones específicas.

Embed

En el rediseño institucional, se disolvió la Agencia de Seguridad Nacional y se creó la Agencia Nacional de Contrainteligencia, enfocada en prevenir espionaje, sabotajes, injerencias externas y operaciones que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos, sus acciones alcanzarán a todo el sector público nacional. En el plano tecnológico, la reforma separó funciones, la ciberseguridad quedó bajo la Jefatura de Gabinete, mediante un nuevo Centro Nacional, mientras que la ciberinteligencia pasó a depender del área de espionaje, con una agencia específica dedicada exclusivamente al ciberespacio.

Otro cambio estructural fue la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que desde ahora, quedará bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la intención de evitar superposiciones y simplificar la cadena de mando. Además, el organismo pasa a conducir todo el Sistema de Inteligencia Nacional, aprobar presupuestos, incluidos los gastos reservados, y requerir información a Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, se crean dos ámbitos de coordinación que integran fuerzas, organismos financieros y áreas clave del Estado.

ADEMÁS: Javier Milei impulsa la creación de un bloque regional de derecha

Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma busca modernizar, legitimar y transparentar el sistema, separarlo de funciones policiales y adaptarlo a las amenazas actuales, con un esquema más claro de control político y administrativo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados