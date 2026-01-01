Festejos y posteos de año nuevo de los jugadores de la Selección argentina

Las imágenes y mensajes publicados por los campeones del mundo mostraron festejos íntimos, looks relajados y balances personales de un año marcado por desafíos deportivos y momentos significativos fuera de las canchas.

Lionel Messi publicó una foto junto a sus 3 hijos y su esposa Antonela Rocuzzo, deseando un 2026 lleno de salud, amor y paz. Recordemos que "el 10" jugará este año su último mundial con la camiseta de la selección Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Rodrigo De Paul, despidió el 2025 con un mensaje enfocado en la tranquilidad personal y los vínculos cercanos. El mediocampista destacó la paz que le dejó el año y aseguró encarar el 2026 con entusiasmo y expectativas renovadas.

Lautaro Martínez, por su parte, optó por un saludo breve y directo. El delantero y capitán del Inter compartió una imagen junto a su familia y deseó un feliz año nuevo a sus seguidores, manteniendo un perfil bajo y familiar.

el-toro-junto-a-agustina-gandolfo-foto-lautaromartinezinstagram-TV6ZJMF2UJENZKF2CKYUP7TR6Y

Enzo Fernández también se sumó a los saludos con una publicación cargada de gratitud y fe. Acompañado por una foto junto a su pareja Valentina Cervantes y sus hijos, el volante agradeció a su entorno y expresó su deseo de que el 2026 sea aún mejor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enzo Fernandez (@enzojfernandez)

Alexis Mac Allister realizó uno de los posteos más extensos, con una reflexión sobre un año atravesado por emociones intensas, aprendizajes y sueños cumplidos. En su mensaje agradeció especialmente a su familia, a su pareja y dedicó unas palabras a su hija Alaia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis Mac Allister (@alemacallister)

Leandro Paredes resaltó el valor de los afectos y de las personas que lo acompañaron durante el año. En su mensaje, agradeció el apoyo recibido y manifestó ilusión por los objetivos que vendrán.

el-futbolista-de-boca-junto-a-toda-su-familia-en-roma-foto-leoparedes20instagram-LLDP7ZRXNNAKJPFWGCZDVY3WY4

Nicolás Tagliafico, en tanto, eligió un saludo sencillo y afectuoso, en el que deseó lo mejor para el nuevo año y agradeció el respaldo constante de los hinchas.

junto-a-su-mujer-caro-calvagni-foto-tagliafico3instagram-AEOKLSV5CJDX5DHGM3ZTPK6BKE

Scaloni recibió Año Nuevo en Pujato, sentado en la vereda

el-dt-de-la-seleccion-paso-las-fiestas-en-pujato-foto-la-capital-XHAMAG3QRJD5FA65SQQZSFIADI El DT de la Selección pasó las fiestas en su ciudad natal. (Foto: La Capital)

El DT de la Selección pasó las fiestas de Año Nuevo en Pujato, su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, donde eligió celebrar junto a su familia y lejos de la exposición mediática. El entrenador campeón del mundo regresó al pueblo donde nació y mantiene un vínculo permanente con sus raíces, cada vez que su agenda se lo permite.

En las últimas horas, una imagen del director técnico de la Selección argentina se viralizó en redes sociales por un detalle que llamó la atención de los usuarios. En la foto se lo ve sentado en la vereda de su casa junto a sus padres, observando el movimiento de la calle y saludando a los vecinos que pasaban por el lugar. La escena fue registrada desde el interior de un auto y rápidamente se replicó en distintas plataformas.

La postal reflejó una postal habitual en los pueblos del interior, donde el trato cercano entre vecinos y las costumbres tradicionales siguen vigentes. Scaloni, que suele resguardarse en Pujato durante sus períodos de descanso, volvió a elegir ese entorno para recibir el nuevo año, en un clima de tranquilidad y perfil bajo.

El entrenador mantiene una relación cercana con la comunidad local y es habitual verlo participar de la vida cotidiana del pueblo cuando regresa. La imagen volvió a poner en foco ese costado personal del DT, alejado del ruido mediático y ligado a la sencillez de su lugar de origen.