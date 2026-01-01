Fútbol |

Festejos y posteos de año nuevo de los jugadores de la Selección argentina

Los campeones del mundo mostraron en redes cómo recibieron el 2026 junto a sus familias, con mensajes personales y festejos íntimos a meses del Mundial.

Los jugadores de la Selección argentina compartieron en sus redes sociales distintas postales de cómo celebraron la llegada del Año Nuevo 2026, rodeados de familiares y amigos y desde diferentes puntos del país y del mundo, a meses del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las imágenes y mensajes publicados por los campeones del mundo mostraron festejos íntimos, looks relajados y balances personales de un año marcado por desafíos deportivos y momentos significativos fuera de las canchas.

Lionel Messi publicó una foto junto a sus 3 hijos y su esposa Antonela Rocuzzo, deseando un 2026 lleno de salud, amor y paz. Recordemos que "el 10" jugará este año su último mundial con la camiseta de la selección Argentina.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Rodrigo De Paul, despidió el 2025 con un mensaje enfocado en la tranquilidad personal y los vínculos cercanos. El mediocampista destacó la paz que le dejó el año y aseguró encarar el 2026 con entusiasmo y expectativas renovadas.

Lautaro Martínez, por su parte, optó por un saludo breve y directo. El delantero y capitán del Inter compartió una imagen junto a su familia y deseó un feliz año nuevo a sus seguidores, manteniendo un perfil bajo y familiar.

el-toro-junto-a-agustina-gandolfo-foto-lautaromartinezinstagram-TV6ZJMF2UJENZKF2CKYUP7TR6Y

ADEMÁS: Boca y River brindan por un mejor año: la comparación entre ambos en este 2025 para el olvido

Enzo Fernández también se sumó a los saludos con una publicación cargada de gratitud y fe. Acompañado por una foto junto a su pareja Valentina Cervantes y sus hijos, el volante agradeció a su entorno y expresó su deseo de que el 2026 sea aún mejor.

Embed

Alexis Mac Allister realizó uno de los posteos más extensos, con una reflexión sobre un año atravesado por emociones intensas, aprendizajes y sueños cumplidos. En su mensaje agradeció especialmente a su familia, a su pareja y dedicó unas palabras a su hija Alaia.

Leandro Paredes resaltó el valor de los afectos y de las personas que lo acompañaron durante el año. En su mensaje, agradeció el apoyo recibido y manifestó ilusión por los objetivos que vendrán.

el-futbolista-de-boca-junto-a-toda-su-familia-en-roma-foto-leoparedes20instagram-LLDP7ZRXNNAKJPFWGCZDVY3WY4

Nicolás Tagliafico, en tanto, eligió un saludo sencillo y afectuoso, en el que deseó lo mejor para el nuevo año y agradeció el respaldo constante de los hinchas.

junto-a-su-mujer-caro-calvagni-foto-tagliafico3instagram-AEOKLSV5CJDX5DHGM3ZTPK6BKE

Scaloni recibió Año Nuevo en Pujato, sentado en la vereda

el-dt-de-la-seleccion-paso-las-fiestas-en-pujato-foto-la-capital-XHAMAG3QRJD5FA65SQQZSFIADI
El DT de la Selección pasó las fiestas en su ciudad natal. (Foto: La Capital)

El DT de la Selección pasó las fiestas en su ciudad natal. (Foto: La Capital)

El DT de la Selección pasó las fiestas de Año Nuevo en Pujato, su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, donde eligió celebrar junto a su familia y lejos de la exposición mediática. El entrenador campeón del mundo regresó al pueblo donde nació y mantiene un vínculo permanente con sus raíces, cada vez que su agenda se lo permite.

En las últimas horas, una imagen del director técnico de la Selección argentina se viralizó en redes sociales por un detalle que llamó la atención de los usuarios. En la foto se lo ve sentado en la vereda de su casa junto a sus padres, observando el movimiento de la calle y saludando a los vecinos que pasaban por el lugar. La escena fue registrada desde el interior de un auto y rápidamente se replicó en distintas plataformas.

La postal reflejó una postal habitual en los pueblos del interior, donde el trato cercano entre vecinos y las costumbres tradicionales siguen vigentes. Scaloni, que suele resguardarse en Pujato durante sus períodos de descanso, volvió a elegir ese entorno para recibir el nuevo año, en un clima de tranquilidad y perfil bajo.

El entrenador mantiene una relación cercana con la comunidad local y es habitual verlo participar de la vida cotidiana del pueblo cuando regresa. La imagen volvió a poner en foco ese costado personal del DT, alejado del ruido mediático y ligado a la sencillez de su lugar de origen.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados