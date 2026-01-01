River, Independiente, San Lorenzo y otros clubes argentinos jugarán un torneo de verano

El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará a dos grandes de Sudamérica: el domingo 11 de enero, a las 21, se medirá ante Millonarios de Colombia, mientras que el sábado 17, a las 22, chocará con Peñarol de Uruguay. Ambos partidos serán en el Campus de Maldonado.

Por su parte, el Rojo abrirá el torneo el sábado 10, a las 21, ante Alianza Lima de Perú, luego se enfrentará a Millonarios, el martes 13 a las 21, y cerrará su participación el viernes 16, a la misma hora, ante Montevideo Wanderers de Uruguay. Los dirigidos por Quinteros también repiten sede: disputarán los tres encuentros en el Parque Viera de Montevideo.

Mientras que el Ciclón jugará el miércoles 14, a las 21, ante Cúcuta de Colombia en el Estadio Luis Franzini de Montevideo. Y después, el sábado 17, irá contra Cerro Porteño de Paraguay a las 20, en el Parque Viera en su partido de mayor dificultad en la Serie Río de la Plata.

Por otro lado, Huracán, Atlético Tucumán y Unión (de la Primera División) y Colón (de la Primera Nacional) también participarán del certamen con sus amistosos internacionales. El Globo tendrá los mismos rivales que San Lorenzo pero en orden invertido (Cerro Porteño y Cúcuta), el Decano se medirá con Cerro Largo y Progreso de Uruguay, el Tatengue con Alianza Lima y Defensor Sporting y Colón se verá cara a cara con Miramar Misiones y Paysandú.

image

image