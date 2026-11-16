A partir de este planteo, Secco propone una mirada que trasciende los errores de política económica, las decisiones de los gobiernos de turno y las debilidades institucionales. Su tesis sostiene que buena parte de las dificultades estructurales del país también encuentran explicación en un conjunto de creencias profundamente arraigadas que, a fuerza de repetirse, se han convertido en verdades aceptadas y continúan condicionando las decisiones económicas y políticas.

“La Argentina no fracasa solamente porque adopta malas políticas económicas, sino también porque ha construido un conjunto de creencias que las justifican y nos llevan a repetirlas ”, sostiene el autor.

A lo largo de sus páginas, el libro cuestiona afirmaciones recurrentes del debate económico argentino, como la idea de que somos un país rico, que las crisis permiten resolver los problemas estructurales, que una inflación moderada resulta inofensiva o que la protección económica garantiza el desarrollo. También revisa falsas dicotomías que atraviesan la discusión pública, como mercado o Estado, campo o industria, apertura o desarrollo y eficiencia o equidad.

Lejos de presentar un nuevo recetario de políticas económicas o respuestas definitivas, Perversos lugares comunes invita a repensar las certezas con las que la Argentina ha interpretado sus problemas durante décadas y plantea la necesidad de revisar esas ideas como punto de partida para construir un futuro diferente.

"Perversos lugares comunes. La economía argentina frente al muro de sus viejas creencias" fue publicada por Vértice de Ideas y se encuentra disponible en librerías y Mercado Libre.