René Guénon y la Metafísica Oriental/ Por Antonio Las Heras

En la Argentina la obra de Guenón fue reconocida durante todo el Siglo XX por escritores de la talla de Ricardo Güiraldes, Leopoldo Marechal y Héctor Murena entre otros.

El primer libro de Guénon publicado en traducción al castellano, lo fue en la Argentina, con prólogo de reconocido filósofo Armando Asti Vera. Mas la vida misma de Guénon está relacionada con nuestro país, a punto tal que uno de los tres albaceas de su obra fue el Embajador Madero a quien conoció cuando ocupaba ese cargo en El Cairo.

Sus artículos y libros abarcan todos los grandes temas de las diversas formas tradicionales de Oriente y Occidente (Hinduismo, Taoísmo, Budismo, Tradición Hermética, Masonería, Judaísmo, Cristianismo, Islam) en sus vertientes metafísica, cosmogónica e iniciática.

Fue iniciado masón por una logia francesa. Sobre esta antigua sociedad tratan sus libros póstumos "Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada" (1962) y "Estudios sobre la Francmasonería y el Compañerazgo" (1964).

Metafísica Oriental y Metafísica

Sobre la existencia de una Metafísica Oriental opuesta o complementaria a una Occidental, el sabio francés ha dicho:

“He tomado como tema de esta exposición la metafísica oriental; quizás habría valido más decir simplemente la metafísica sin epíteto, ya que, en verdad, la metafísica pura, al estar por esencia fuera y más allá de todas las formas y de todas las contingencias, no es ni oriental ni occidental, es universal. Son sólo las formas exteriores de las que es revestida por las necesidades de una exposición, para expresar lo que es expresable de ella, son estas formas las que pueden ser ya sea orientales, ya sea occidentales; pero, bajo su diversidad, es un fondo idéntico el que se encuentra por todas partes y siempre, por todas partes al menos donde hay metafísica verdadera, y eso por la simple razón de que la verdad es una”.

Y en lo que hace a la Metafísica en sí misma, Guénon escribió:

“La razón es una facultad específicamente humana, pero lo que está más allá de la razón es verdaderamente ‘no humano’ esto es justamente lo que hace posible el conocimiento metafísico”.

Una obra monumental

“Escribió una obra monumental de iniciado más que de estudioso, – explica el especialista español David Hernández de la Fuente – que pretendía recuperar el fondo común de la experiencia metafísica del ser humano y restaurar el vínculo de espiritualidad entre Oriente y Occidente. Fue uno de los grandes estudiosos de las religiones orientales y, a la vez, no descuidó su deuda hacia su Occidente natal. Pero sus textos han sufrido cierto ostracismo por parte de las autoridades religiosas y académicas, de uno y otro lado, y de la crítica erudita que se ha ocupado de ciencias de las religiones. Hoy, en nuestro mundo hiperconectado, de atolondrada inmediatez, su pista se ha perdido para la mayoría y me parece que pocos leen ya –o incluso conocen– una obra escrita con arte, inspiración y cuidado, muy necesaria para todo el que se ocupe de filosofía y religión.”

Y agrega: “Hay una tradición primordial de sabiduría metafísica que une íntimamente las grandes culturas de la antigüedad, la indoeuropea –desde la antigua India al mundo grecorromano, pasando por el celta, el eslavo o el germano–, la semítica o la china, y que se destaca por el énfasis en un conocimiento que va más allá del yo y se concreta en diversos grandes temas de conocimiento del ser, de la unidad primordial y de los ciclos de la existencia. A pasar el testigo de ese hondo saber filosófico y religioso, desde la antigüedad a nuestra desnortada modernidad, dedicó su vida e inmensa labor un autor único e inclasificable, René Guénon, que fue definido por su más o menos confeso discípulo Mircea Eliade como «el hombre más inteligente del siglo XX». Educado en el catolicismo, viajó muy pronto a Oriente, que le deslumbró, y se inició en diversas tradiciones, desde el hinduismo al sufismo, para acabar residiendo en El Cairo, donde murió. Su vida fue reservada pero muy intensamente vivida, con numerosos intercambios intelectuales con algunas de las mejores cabezas de su tiempo, en las que influyó discretamente.”

El doctor Martin Lings, quien fuera profesor de Literatura durante años en la Universidad de El Cairo y que conoció personalmente a Guénon, durante una conferencia pronunciada en 1994, en el Instituto Príncipe de Gales, de Londres, expresó: “Guénon estaba consciente de tener que ejercer una misión y distinguía con claridad qué le era propio y qué no. Supo que su función no era tener discípulos; nunca los tuvo. Su misión era enseñar la preparación de una vía que las personas encontrarían por sí mismas, y esa preparación consistía en llenar los vacíos que dejaba la educación convencional moderna. El primer vacío es la falla en el entendimiento del significado de lo trascendente y, en consecuencia, en el significado de la palabra intelecto —un vocablo que seguimos utilizando y que, en su acepción tradicional, corresponde al sánscrito buddhi—, que sencillamente hemos olvidado en el mundo occidental. Guénon insistió en sus escritos en darle a esta palabra su verdadero significado de percepción de las realidades trascendentes, como una facultad que puede percibir las cosas del mundo inmediato; sus prolongaciones en el alma son lo que podríamos llamar intuiciones intelectuales, destellos preliminares antes de que la intelección propiamente dicha tenga lugar.” “Los problemas que trata son mostrados como si hubieran surgido finalmente por la pérdida de su dimensión mistérica, o sea, la dimensión de los misterios del esoterismo. Encuentra todos los problemas del mundo moderno relacionados con el olvido de los aspectos elevados de la religión; estaba seguro de ser un pionero.”

En cuanto a la naturaleza de su labor, que desarrolló durante décadas con el mayor empeño posible, Guénon lo explicó de este modo: "Todo lo que podemos hacer o decir servirá para dar, a quienes vengan después, facilidades que a nosotros no nos fueron concedidas. Aquí, como en cualquier otra parte, está el principio del trabajo que es más difícil".

Tal fue la certeza de este autor de que en la Gran Arquitectura Universal todo lo que ocurre sucede por un razón, que sorprendió – y aún lo hace – a muchos al expresar: " Puesto que todo lo que existe bajo cualquier forma, incluso el mismo error, posee necesariamente su razón de ser, hasta el propio desorden ha de encontrar por fin su lugar entre los elementos del orden del Universo".

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, filósofo e historiador. “Masonería en la Argentina: enigma, secreto y política”, es su más reciente libro. www.antoniolasheras.com