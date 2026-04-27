Premian a Juan José Becerra por su libro "Un hombre"

En esta edición, el jurado estuvo presidido por Nelly Espiño (Fundación El Libro) y Santiago Kalinowski (Academia Argentina de Letras) e integrado por Verónica Abdala, Rafael Felipe Oteriño (presidente de la Academia Argentina de Letras), Antonio Las Heras (miembro de la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, secretario de prensa de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores y colaborador de este diario) Carlos Aldazabal, Alejandro Bellotti, Natalia Blanc, Débora Campos, Horacio Convertini, Leonor Fleming, Silvina Friera, Patricia Kolesnicov, Agustina Larrea, Adriana Lorusso, Enzo Maqueira, Cristina Mucci, Hector Pavón, Flavia Pittella, Osvaldo Quiroga, Máximo Soto, Eugenia Zicavo y Patricio Zunini.

La obra

“Un hombre”, el libro premiado de Juan José Becerra, es una novela que relata a quien asediado por la presión de los años y las ilusiones pendientes, construye un taller de lujo para guardar sus autos antiguos en los fondos de su mansión que dan a la pobreza, y a la belleza de lo nuevo.

Allí comienza con naturalidad un recorrido indefinido sin claridad alguna de a dónde llegar, lo que lo convertirá sucesivamente (o simultáneamente) en diferentes personalidades: El Ingeniero, El Coleccionista de Autos, El Mecánico, El Parrillero, El Ladrón y El Asesino.

¿Cuántos personajes caben en un individuo?, pareciera preguntarse el autor. Y el lector hallará la siguiente respuesta: el máximo que se pueda. No es una cuestión de espacio sino de deriva: desear una cosa, y luego otra, y otra más. Si pudiera, el protagonista de “Un hombre” –la mitad autónoma del nuevo díptico de Juan José Becerra (la otra es su obra “Dos mujeres”)– sería todos los hombres del mundo, y ninguno; pero es sólo un hombre común que —como el común de los hombres— se enfrenta a los problemas, imprevistos y dificultades del cotidiano vivir. En ese tembladeral, que es tanto psíquico como orgánico, su objetivo –sólo en apariencia modesto– es el de celebrar el cumpleaños para intentar, por un instante, ya no que el tiempo se detenga, sino que nunca haya pasado.

El galardón será entregado en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el sábado 2 de mayo a las 17:30 en la Sala Alfonsina Storni del Pabellón Blanco.