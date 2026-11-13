El origen de una decisión que comenzó en 2019

El cierre está vinculado con el proceso de desinversión que debió afrontar The Walt Disney Company después de adquirir 21st Century Fox en marzo de 2019, mediante una operación valuada en aproximadamente 71.300 millones de dólares.

La compra generó objeciones de las autoridades argentinas de Defensa de la Competencia, debido a que Disney ya era propietaria de ESPN y la incorporación de Fox Sports podía provocar una concentración excesiva en el mercado de las señales deportivas.

En enero de 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estableció condiciones para aprobar la operación y exigió que Disney se desprendiera de la marca Fox Sports y de determinados derechos de transmisión.

En ese contexto, el 28 de abril de 2022, Mediapro asumió la operación de los tres canales bajo un esquema de sublicencias y compromisos comerciales por cinco años. El vencimiento de esos acuerdos y la decisión de no renovarlos determinaron ahora el final de las emisiones.

Qué pasará con las transmisiones de Fórmula 1

Uno de los principales interrogantes es el futuro de la Fórmula 1, que durante los últimos años tuvo en Fox Sports una de sus principales pantallas para el público argentino.

Sin embargo, ESPN mantiene un contrato con la categoría hasta el final de la temporada 2028, renovado en febrero de este año. El acuerdo contempla las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios, además de las competencias de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Durante 2026, ESPN sublicenció a Fox Sports los derechos para transmitir en directo buena parte de las competencias, mientras que Disney+ conservó la posibilidad de ofrecer el calendario completo, incluidas las cámaras a bordo de los vehículos.

Por el momento, no se confirmó cómo se distribuirán las transmisiones por televisión paga a partir de febrero de 2027.

La despedida de Adrián Puente y el futuro de Telemétrico

El periodista Adrián Puente, conductor de Telemétrico, confirmó que su vínculo con Fox Sports finalizará en diciembre, aunque anticipó que el proyecto continuará en plataformas digitales.

A través de un video publicado en las redes sociales del programa, explicó que la finalización de la coproducción estaba prevista contractualmente y que el equipo conocía esa posibilidad.

“Esta experiencia profesional fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas”, expresó Puente, quien destacó el crecimiento del programa y la comunidad de seguidores que se formó alrededor de la Fórmula 1.

También hizo referencia al acompañamiento al piloto argentino Franco Colapinto y al vínculo construido con los fanáticos durante los últimos cuatro años.

“Hemos dado vuelta un montón de estándares en la transmisión de la Fórmula 1, que nos ha permitido llegar y hacer una comunidad incondicional de telemétricos, siempre con un fin: alentar al nuestro, a Franco Colapinto”, manifestó.

El periodista adelantó que su canal de YouTube seguirá funcionando como espacio de comunicación con la audiencia y prometió novedades sobre la continuidad del proyecto.

“Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser”, señaló.

Finalmente, se refirió a las competencias que restan de la temporada con un mensaje para los seguidores: “Nos quedan tres carreras: a disfrutarlas”.

Así, el 31 de enero de 2027 marcará el final de Fox Sports en Argentina, con consecuencias para sus trabajadores, sus producciones y la distribución de contenidos deportivos internacionales. El cierre también significará la desaparición de una marca que durante años ocupó un lugar destacado en la televisión deportiva del país.