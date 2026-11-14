La Justicia declaró inconstitucional la movilidad jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández

De acuerdo con el análisis de los magistrados, esa característica provocó un desfasaje entre los aumentos de las jubilaciones y la evolución del costo de vida, con una consecuente pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios.

A la hora de dimensionar el impacto, la sentencia comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomada como referencia, alcanzó el 1.129,07%. A partir de esa diferencia, los jueces estimaron que la pérdida de capacidad de compra de las jubilaciones se ubicó cerca del 46,83%.

El fallo advirtió también que las posteriores actualizaciones atadas a la inflación no fueron suficientes para compensar el deterioro anterior. El fundamento es que, cuando una jubilación ingresa a un nuevo esquema de movilidad con una base de cálculo ya reducida, los aumentos siguientes mantienen esa diferencia en vez de revertirla.

La fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández fue establecida por la ley 27.609 en diciembre de 2020.

Cómo se calculará el reajuste de la jubilación

El monto que eventualmente deberá percibir Galletta se establecerá durante la etapa de liquidación de la sentencia. Para determinarlo, deberán descontarse los importes que la beneficiaria ya haya cobrado en concepto de movilidad, adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias. El objetivo es evitar que se produzcan pagos duplicados. Además, la Cámara hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, una condición que limita el alcance de las diferencias retroactivas que podrán reclamarse.

Por otra parte, el tribunal dispuso que los intereses se calculen mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central (BCRA) y estableció que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional.

En cuanto a los topes jubilatorios, declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463, siempre que durante la liquidación se compruebe que su aplicación genera una quita igual o superior al 15%.

La resolución alcanza directamente a una jubilada y no implica un aumento automático para el conjunto de los beneficiarios del sistema previsional. Sin embargo, representa un antecedente relevante para otros litigios en los que se cuestiona la movilidad establecida por la ley 27.609. La Sala II consideró que ya existían elementos suficientes para evaluar las consecuencias de ese mecanismo y concluyó que el deterioro registrado durante su vigencia justificaba declarar su inconstitucionalidad.