A horas de la lista, Lionel Scaloni confirmó a uno de los convocados a la Copa América

En las próximas horas, Scaloni dará a conocer la lista de citados para la Copa América, en la que el seleccionado defenderá el título obtenido en 2021. Para cumplir el cupo, tendrá que desprenderse de tres de los 29 futbolistas convocados para los amistosos frente a Ecuador y Guatemala.

Por lo pronto, anoche confirmó a uno de los citados. "Garnacho va a estar, ¿querés saber eso? ¿tenés esa duda? Porque sino me va preguntando una en una, no digo más nadie eh”, respondió Scaloni a uno de los periodistas en la conferencia post partido. El DT justificó también por qué el futbolista de Manchester United. "Porque no se dio el partido", explicó.

Embed SCALONI CONFIRMÓ QUE GARNACHO ESTARÁ EN LA COPA AMÉRICA.

Así respondió el DT de la Selección Argentina en adelanto de la lista de convocados que presentará mañana pic.twitter.com/EYKXUH5Jnm — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

"Hay que ser muy cuidadoso con esto. Muy cuidadoso, porque no es fácil, no es lindo dejar a un jugador afuera. Y sobre todo, en este momento: están todos en el vestuario...”, dijo el DT de la Selección, a la espera de dar la lista de convocados. "Yo tendría cuidado con lo que se dice. Pienso como si fuera yo. Cualquier cosa que pueda decir errada o no, ellos pueden tomar a mal, y lo que menos quiero es eso”, agregó.

Scaloni también se refirió al partido de Valentín Carboni: “Esperaba lo que hizo hoy. Es un chico joven que tiene proyección. Ha jugado un partido bueno ante un rival duro, estamos contentos de su partidos. Es evidente que nos puede aportar”.

El juvenil de 19 años, cuyo pase pertenece al Inter de Milan y estuvo a préstamo en el Monza durante la última temporada, también fue elogiado por Lionel Messi. "Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo, así como muchos de los chicos que vienen con mucha fuerza. Desde que llegué a Estados Unidos, está entrenando con nosotros”, destacó el capitán.

Por otro lado, el DT de la Selección Argentina analizó el triunfo ante Guatemala, que arrancó complicado por varias imprecisiones de los jugadores de la albiceleste: “El equipo estuvo muy errático y cuando pasa eso es posible que quedes mal parados para las contras. En los primeros 25 minutos no estuvimos finos. En el primer tiempo se nos hizo difícil y nos sirve un montón de cara a lo que viene”.

De todas maneras, Scaloni reconoció resaltó la actitud de sus dirigidos, a la que definió como “innegociable”, y añadió:po “En el segundo tiempo se vio otra cosa y más seguro al equi”.

Otro de los temas que tocó Scaloni fue el rol de Ángel Di María, que tuvo una gran actuación ingresando desde el banco de suplentes: “Tiene una cosa de que cuando el partido está un poco roto, entra y hace desastres. Cada vez que recibió la pelota estaba en posición de darle la pelota a Julián (Álvarez) o a Leo (Messi)”.