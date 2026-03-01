Alpine presentó su auto 2026 y Franco Colapinto se prepara para el primer Gran Premio del año

Para Franco Colapinto, esta etapa tiene una relevancia especial: el argentino afrontará su tercer año en la máxima categoría compartiendo equipo con el experimentado Pierre Gasly en una parrilla que ahora cuenta con 22 pilotos gracias al desembarco de Cadillac.

La preparación previa en Bahréin dejó buenas sensaciones en Enstone tras completar más de 1.000 vueltas sin fallas graves. El enfoque del equipo estuvo centrado en optimizar el nuevo sistema híbrido del monoplaza A526, que ahora cuenta con un 50% de potencia eléctrica y utiliza combustibles 100% sostenibles.

Colapinto, consciente del desafío, resaltó el esfuerzo detrás de escena: "Tenés que hacer muchos sacrificios para estar en la F1. Trabajamos juntos con un propósito mucho más grande que Pierre y yo: devolver a Alpine al tope". Por su parte, su compañero Pierre Gasly se mostró entusiasmado por el potencial del equipo y afirmó que es "el momento perfecto para volar" bajo esta nueva normativa que introduce autos más livianos y aerodinámica activa.

El calendario 2026, que comenzará el próximo 8 de marzo en el circuito de Albert Park en Australia, promete ser uno de los más competitivos de la historia con el ingreso de fabricantes como Audi y Ford. Tras haber finalizado en el último lugar del campeonato de constructores la temporada pasada, Alpine apuesta a liderar el grupo intermedio y dar el salto de calidad definitivo. Colapinto también expresó: "El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces" y dejó en claro que la escudería está lista para pelear cada Gran Premio hasta el cierre en diciembre en Abu Dhabi.