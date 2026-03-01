Israel lanzó nuevos ataques sobre Teherán e Irán respondió con un bombardeo: nueve muertos

El misil, indicaron los sanitarios, golpeó de lleno en un edificio residencial que terminó completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.

Horas antes, el Ejército de Israel había anunciado el comienzo de una ola de ataques "contra el corazón de Teherán", la capital iraní, por primera vez desde el inicio de la operación conjunta con Estados Unidos que provocó la muerte del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

Según explicaron los militares en sus redes sociales, "el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán". Esta ofensiva es la culminación provisional de los bombardeos de las 24 horas previas, ejecutados en un primer momento "para establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán".

Ofensiva contra Irán: confirman más de 200 muertos

La Media Luna Roja iraní constató que la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel dejó más de 200 muertos y casi 750 heridos en diversas provincias de ese país.

Las autoridades iraníes informaron de que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que dejó hasta el momento 85 alumnas muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, donde 15 personas perdieron la vida.

La Media Luna Roja señaló que más de 220 de sus equipos están presentes en los lugares de los ataques "y las operaciones de socorro continúan".

bombardeosdeisraelairan1 En las calles de Irán hubo protestas contra los ataques que causaron la muerte del ayatola Alí Jamenei.

Por parte de Israel, el servicio de Emergencias indicó hasta el momento 89 heridos leves por los contraataques iraníes contra suelo israelí y las posiciones militares de Estados Unidos en la región, que genearon un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait.

Irán aseguró que más de 200 militares estadounidenses murieron o sufrieron heridas en estos ataques, pero la Casa Blanca todavía no se pronunció al respecto.

bombardeosdeisraelairan2 El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió tras la ofensiva de EE.UU. e Israel.

Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán

Lo que comenzó como una serie de reportes fragmentados y declaraciones desde el exterior, fue validado finalmente por el propio corazón del poder iraní. La televisión estatal y la agencia oficial IRNA confirmaron en la madrugada de este domingo el fallecimiento del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, a los 86 años. Este anuncio formal ocurrió tras una jornada de bombardeos masivos ejecutados por las fuerzas de EE.UU. e Israel, en el golpe más contundente al régimen teocrático desde su instauración en 1979.

Aunque el hermetismo reinó durante gran parte del sábado, la noticia había sido anticipada con firmeza por los líderes de la coalición atacante. Por un lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" y aseguró que la muerte del líder supremo -junto con la de cuatro familiares directos, incluyendo una hija y un nieto- es el resultado de una operación de precisión. Y por el otro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la información brindada por los servicios de inteligencia de ese país.