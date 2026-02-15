Santiago Montiel sufrió un desgarro: cuánto tiempo lo perderá Independiente

La rotura fibrilar fue considerada pequeña, aunque el plazo estimado de recuperación ronda los 21 días. En Avellaneda son cautos y evaluarán su evolución semana a semana, con la posibilidad de que pueda acortar los tiempos si responde bien al tratamiento.

montiel La historia que subió Montiel en Instagram al confirmarse su lesión.

La baja impacta en un tramo exigente del calendario del Rojo en el Torneo Apertura 2026. El equipo deberá visitar a Independiente Rivadavia en Mendoza el jueves 19 y luego enfrentará a Gimnasia el martes 24, también como visitante. En ese lapso, además, recibirá a Central Córdoba (SE) el sábado 28.

El gol de Montiel para el triunfo de Independiente sobre Platense

Embed SE ABRIÓ EL PARTIDO: Godoy tiró el lateral-centro al área y Santi Montiel estuvo atento para puntear la pelota y marcar el primero de Independiente vs. Platense.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/L85cd0DXVb — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

En principio, Montiel tampoco llegaría en condiciones para el cruce ante San Lorenzo del sábado 3 de marzo. El cuerpo técnico analiza variantes en ofensiva, donde Ignacio Pussetto aparece como una de las alternativas tras haber ingresado en su lugar ante Lanús.