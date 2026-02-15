Santiago Montiel sufrió un desgarro: cuánto tiempo lo perderá Independiente

El atacante se lesionó ante Lanús y los estudios confirmaron una rotura fibrilar en el recto anterior izquierdo que lo marginará de varios partidos clave.
Independiente confirmó que Santiago Montiel sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y estará alrededor de tres semanas sin jugar. El delantero había salido a los siete minutos del segundo tiempo en la victoria frente a Lanús y este sábado los estudios médicos ratificaron la lesión.
La rotura fibrilar fue considerada pequeña, aunque el plazo estimado de recuperación ronda los 21 días. En Avellaneda son cautos y evaluarán su evolución semana a semana, con la posibilidad de que pueda acortar los tiempos si responde bien al tratamiento.
La baja impacta en un tramo exigente del calendario del Rojo en el Torneo Apertura 2026. El equipo deberá visitar a Independiente Rivadavia en Mendoza el jueves 19 y luego enfrentará a Gimnasia el martes 24, también como visitante. En ese lapso, además, recibirá a Central Córdoba (SE) el sábado 28.
En principio, Montiel tampoco llegaría en condiciones para el cruce ante San Lorenzo del sábado 3 de marzo. El cuerpo técnico analiza variantes en ofensiva, donde Ignacio Pussetto aparece como una de las alternativas tras haber ingresado en su lugar ante Lanús.
