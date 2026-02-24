Que es F1 TV: la plataforma de streaming para ver la Fórmula 1, cuanto sale y donde está disponible

F1 TV es el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 y en 2026 puede ser una grán opción para seguir la temporada de Franco Colapinto a bordo del Alpine.
F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 creada por la propia organización del campeonato. En términos simples, es el “Netflix de la F1”: un servicio digital que permite ver carreras, clasificaciones y prácticas desde el celular, la computadora o la televisión, sin depender del cable tradicional.
A diferencia de una transmisión convencional, la propuesta no se limita a mostrar la carrera. F1 TV combina video en vivo con datos en tiempo real, radios de equipo y cámaras onboard, lo que le permite al usuario elegir cómo quiere seguir cada Gran Premio. La experiencia es más interactiva y personalizada, especialmente para quienes disfrutan analizar estrategias, neumáticos o el rendimiento de cada piloto.
En términos de experiencia de usuario, F1 TV ofrece acceso a prácticas libres, clasificaciones y carreras con distintos niveles de inmersión según el plan contratado. Además de la Fórmula 1, el servicio incluye categorías soporte como Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y Porsche Supercup, ampliando el alcance para quienes siguen el semillero del automovilismo internacional.
El servicio funciona en dispositivos Android y Apple (celulares y tablets), computadoras y también en televisores mediante Chromecast, Roku TV y Smart TV compatibles con Fire TV, Google TV o Apple TV. Es decir, se puede ver tanto en movimiento como desde el living de casa.
Actualmente, F1 TV ofrece tres planes de suscripción con distintos niveles de acceso. Los valores indicados se les deben sumar los impuestos correspondientes al dólar tarjeta.
Se podría decir que es "la puerta de entrada" al ecosistema F1 TV, orientado al seguimiento estadístico y bajo demanda.
Incluye:
Cronometrajes en vivo (tiempos de vuelta, telemetría básica, mapas de piloto)
Datos de neumáticos y estadísticas en tiempo real
Radios de equipo y shows exclusivos
Repeticiones de carreras (una vez finalizadas, sin publicidad)
Archivo histórico con temporadas completas y documentales
Precio:
Anual: US$ 29.99
Mensual: US$ 3.49
El plan más popular e ideal para probar la experiencia, con acceso completo en vivo y herramientas técnicas avanzadas.
Incluye:
Todas las sesiones de Fórmula 1 en vivo y sin publicidad
Cámaras onboard de los pilotos en tiempo real
Radio de equipos en vivo
Acceso en vivo a F2, F3, F1 Academy y Porsche Supercup
Telemetría avanzada y datos en directo
Shows exclusivos, documentales y archivo histórico
Precios:
Anual: US$ 69.99
Mensual: US$ 7.99
Qué es: la versión más avanzada y completa del servicio, con todos los "chiches" para el fan más acerrimo del automovilismo.
Incluye:
Todo lo del plan Pro
Transmisión en 4K UHD / HDR
Función Multiview (varias cámaras y datos en una sola pantalla)
Hasta 6 dispositivos al mismo tiempo
Mayor personalización de la experiencia
Precio aproximado:
Anual: US$ 104.99
Mensual: US$ 11.99
* Todos estos precios son sin tener en cuenta las cargas tributarias y/o impuestos por compras en dolares con tarjeta de crédito.
Recordemos que esta temporada además de la presencia del bonaerense, se suma la presencia de Nico Varrone en Fórmula 2 y del italo-argentino Mattia Colnaghi en Fórmula 3. Por lo que ahora es el momento ideal para plantearse vivir la experiencia más grande que tiene para ofrecer "La Máxima" para disfrutar cada carrera desde la comodidad de tu casa.
La temporada comenzará el viernes 6 de marzo a las 22.30 con las prácticas libres del Gran Premio de Australia, cuya carrera principal se disputará el domingo 8 desde la 1 de la mañana en el Circuito de Albert Park. Con la presencia de Franco Colapinto como titular de Alpine, que ya dió de que hablar en los test de Bareín de febrero.