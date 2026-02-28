Trump y Netanyahu afirman que Jamenei está muerto

Trump declaró ala cadena NBC que los reportes sobre la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, “son verídicos”.

“Creemos que esa es la historia correcta”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News, según un informe publicado en el sitio web de la cadena.

Trump hizo un llamado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", declaró en un mensaje en la red Truth Social. Calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

El presidente estadounidense remarcó que los bombardeos "pesados y precisos" en Irán continuarán "sin interrupciones durante la semana o durante el tiempo que necesitemos par alcanzar nuestro objetivo".

Las declaraciones se produjeron luego de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán. En paralelo, la Casa Blanca difundió imágenes del presidente y su equipo mientras supervisaban la denominada operación “Furia Épica”.

Las fotos muestran al mandatario en una sala especialmente acondicionada en su residencia de Mar-a-Lago, con múltiples pantallas y teléfonos a disposición de los funcionarios presentes..

En el lugar se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y otros altos cargos de la administración.

En tanto, el vicepresidente JD Vance seguía los acontecimientos desde una oficina separada junto a otro equipo de la Casa Blanca en Washington D.C., según las imágenes oficiales difundidas.

Muchos indicios

En una declaración televisada, Netanyahu sostuvo que “el complejo del tirano Ali Jamenei fue destruido en el corazón de Teherán” y añadió que “hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”. Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente la muerte del ayatollah ni difundieron información sobre su paradero.

El ataque conjunto se produjo tras semanas de advertencias sobre una posible intervención militar contra instalaciones estratégicas del régimen iraní. Según reportes de agencias locales, al menos tres explosiones sacudieron la capital iraní en las primeras horas del operativo.

Todas fueron sonrisas entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, en un día histórico para Medio Oriente. Todas fueron sonrisas entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

La agencia semioficial Fars informó que las detonaciones se registraron en distintos puntos de Teherán. Por su parte, la agencia oficial IRNA señaló que densas columnas de humo cubrieron el centro de la ciudad tras los bombardeos.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos vinculados a Israel y a intereses estadounidenses en la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y ordenaron a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos ante la posibilidad de nuevos ataques.

El Ejército israelí calificó la medida como una “alerta proactiva” para preparar a la población frente a eventuales lanzamientos de misiles hacia territorio israelí. En varias ciudades se escucharon sirenas mientras se evaluaban los daños y la evolución del contraataque iraní.

Corresponsales internacionales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin. En este último país, un misil impactó una base estadounidense, según fuentes locales.

El recrudecimiento del conflicto alteró el tránsito aéreo en la región. Varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia Medio Oriente luego del cierre del espacio aéreo en distintos países por razones de seguridad.

Entre las compañías que anunciaron la interrupción de operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

Diplomáticos estadounidenses en países del Golfo recibieron instrucciones de reforzar las medidas de seguridad, mientras que autoridades israelíes advirtieron que la operación podría extenderse en los próximos días. El alcance de los daños en Irán y la situación del liderazgo político y militar del régimen persa permanecen bajo evaluación en un escenario de máxima tensión regional.