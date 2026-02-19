Fórmula 1: Franco Colapinto giró más de 100 vueltas terminó sexto en los test en Baréin

El argentino mostró una evolución sostenida entre la mañana y la tarde, con una mejora cercana al medio segundo en el tramo final. Su tiempo lo dejó al frente del segundo grupo y por delante de rivales directos en la zona media, en una sesión que volvió a tener como referencia a Andrea Kimi Antonelli, quien con Mercedes registró 1:32.803, el mejor tiempo acumulado de los ensayos.

Colapinto superó en la tabla a Nico Hülkenberg, una de las revelaciones de la semana con Audi, y también aventajó a Esteban Ocon, Liam Lawson y Alex Albon, todos competidores directos de Alpine en la pelea por la zona media. Más allá del resultado parcial, el balance fue positivo por la consistencia en tandas largas y la respuesta del auto tras los ajustes realizados durante el día.

Franco Colapinto en la Primer Sesión de los test

En la primera sesión del día de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Baréin, Franco Colapinto corrió y se colocó en séptimo lugar. El piloto de Alpine logró dar 54 vueltas y marcó un tiempo de 1:35.506, el mejor de su jornada hasta ahora, con una diferencia de 2 segundos y 53 milésimas con el líder de la sesión, Lando Norris (McLaren).

Por detrás del último campeón de la categoría se ubicaron Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes), en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Por delante de Franco Colapinto quedaron su excompañero de Williams, Alex Albon, Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas).

Liam Lawson (RB Racing), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari) y Valteri Bottas (Cadillac) completaron los últimos cuatro lugares de la práctica.

Mañana viernes, será la última jornada de pruebas para su compañero Pierre Gasly y para toda la parrilla de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Australia abrirá el calendario de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial. El GP se extenderá desde el 6 al 8 de marzo.