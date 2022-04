Atlético Tucumán venció a Talleres y salió del fondo

El Decano lo ganó gracias a los goles marcados en el primer tiempo por Tomás Palacios, en contra, y Cristian Menéndez, en dos oportunidades.

De esta manera, Atlético Tucumán confirmó la levantada en el rendimiento que había evidencia la fecha anterior en su visita a River Plate y con la llegada de Lucas Pusineri está cosechando puntos para maquillar una pobre campaña.

Talleres presentó un equipo alternativo porque el miércoles recibirá al Flamengo, en un duelo clave para sus aspiraciones para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El resultado sacó a Atlético Tucumán (10 puntos) del fondo de la tabla y lo metió a Talleres (8).

La próxima semana, el Decano finalizará su participación en la Copa de la Liga ante Banfield, de visitante, y Talleres jugará con Sarmiento, en Córdoba.

Síntesis del partido:

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leonardo Heredia, Augusto Lotti; Cristian Menéndez. Director técnico: Lucas Pusineri.

Talleres: Alan Aguerre; Francisco Álvarez, Ramiro González Hernández, Tomás Palacios, Ángelo Martino; Federico Torres, Fernando Juárez, Santiago Toloza, Emmerson Batalla; Matías Esquivel y Michael Santos. Director técnico: Pedro Caixinha.

Goles en el primer tiempo: 9m Palacios (T) en contra y 27m Menéndez (AT).

Gol en el segundo tiempo: 49m Menéndez (AT) de penal.

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Girotti (T) por Santos y Ludueña (T) por Álvarez; 14m Lago (T) por Batalla; 19m Pereyra (AT) por Heredia y Garay (AT) por Rius; 24m Garro (T) por Esquivel y Godoy (T) por Toloza; 27m Andrada (AT) por Lotti; 31m Tesuri (AT) por Carrera y Orihuela (AT) por Ruiz Rodríguez.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José Fierro.