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Australia y Egipto se enfrentan desde las 15.00 y el ganador jugará con Argentina o Cabo Verde

Ambos equipos buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final en una llave que también comparten Argentina y Cabo Verde.

Ambos seleccionados buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo. El ganador continuará su camino en el certamen y seguirá alimentando la ilusión de hacer historia. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido.

Australia, es el último representante que le queda a la confederación de Asia (a pesar de que territorialmente sea de Oceanía) en esta Copa del Mundo, finalizó segundo en el Grupo D por detrás de Estados Unidos. Inició su participación con un triunfo por 2-0 sobre Turquía, luego cayó por el mismo resultado frente al equipo anfitrión que dirige Mauricio Pochettino, y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Paraguay, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria.

Egipto por su parte también terminó como escolta de su zona. El conjunto africano igualó 1-1 con Bélgica en el debut, venció 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda fecha y selló su clasificación con otro empate 1-1 frente a Irán, quedando por detrás de los belgas únicamente por diferencia de gol.

El empate con Egipto dejó a Irán fuera del Mundial y ahora derivó en una demanda judicial.

El empate con Egipto dejó a Irán fuera del Mundial y ahora derivó en una demanda judicial.

El equipo africano depositará gran parte de sus esperanzas en Mohamed Salah, su principal figura y referente ofensivo, mientras que Australia intentará sostener la solidez colectiva que le permitió meterse entre los 32 mejores del torneo.

El historial entre ambas selecciones registra apenas dos enfrentamientos amistosos. Egipto ganó el más reciente, disputado en 2010, mientras que el otro terminó igualado en 1987. El duelo de este hoy marcará el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo.

Datos del partido

Hora: 15:00 hs

Terna arbitral:

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolas Taran

4to: Sandro Schaerer

5to: Stephane de Almeida

VAR: Leodan Gonzalez

AVAR: Antonio Garcia

SVAR: Bastian Dankert

Estadio: Dallas

ADEMÁS: La probable formación de Argentina vs. Cabo Verde

Formaciones confirmadas de los seleccionados

Selección de Australia

  • 18 - Patrick Beach
  • 16 - Aziz Behich
  • 25 - Lucas Herrington
  • 3 - Alessandro Circati
  • 19 - Harry Souttar (c)
  • 5 - Jordan Bos
  • 22 Jackson Irvine
  • 13 - Aidan O’Neill
  • 8 - Connor Metcalfe
  • 20 - Cristian Volpato
  • 17 - Nestory Irankunda
    DT: Tony Popovic.

Selección de Egipto

  • 23 - Mostafa Shobir Oufa
  • 3 - Mohamed Hany
  • 2 - Yasser Ibrahim
  • 5 - Rami Rabia
  • 15 - Kareem Hafez
  • 19 - Marawan Ateya
  • 14 - Hamdy Fathy,
  • 8 - Emam Ashour
  • 11 - Mostafa Zico
  • 10 - Mohamed Salah (C)
  • 22 - Omar Marmoush.
    DT: Hossam Hassan.

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