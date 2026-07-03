Además de Argentina, hoy cierran los 16avos Austria vs. Egipto y Colombia vs. Ghana

Australia y Egipto abrirán la jornada de los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que Colombia buscará sellar su pase a octavos frente a Ghana.

Este viernes finalizan los 16avos de final del Mundial 2026 y, además de nuestra selección enfrentando a Cabo Verde, otros dos partidos prometen emociones y dos boletos a los octavos de final. Australia buscará dar un nuevo paso histórico cuando se enfrente a Egipto, que llega impulsado por el talento de Mohamed Salah, mientras que Colombia intentará ratificar su gran presente ante una Ghana que quiere convertirse en una de las sorpresas del certamen.