Además de Argentina, hoy cierran los 16avos Austria vs. Egipto y Colombia vs. Ghana

Australia y Egipto abrirán la jornada de los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que Colombia buscará sellar su pase a octavos frente a Ghana.
Este viernes finalizan los 16avos de final del Mundial 2026 y, además de nuestra selección enfrentando a Cabo Verde, otros dos partidos prometen emociones y dos boletos a los octavos de final. Australia buscará dar un nuevo paso histórico cuando se enfrente a Egipto, que llega impulsado por el talento de Mohamed Salah, mientras que Colombia intentará ratificar su gran presente ante una Ghana que quiere convertirse en una de las sorpresas del certamen.
Desde las 15:00, Australia enfrentará a Egipto en el Estadio de Dallas por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por TyC Sports. El ganador de la serie se medirá en octavos de final con el vencedor de Argentina vs. Cabo Verde.
Posible 11 de Australia:
Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovi.
Posible 11 de Egipto:
Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Desde las 22:30, Colombia se enfrentará a Ghana en el Estadio de Kansas City por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El partido se podrá ver por DSports. El ganador del partido se enfrentará a Suiza
Posible 11 de Colombia:
Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
Posible 11 de Ghana:
Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.
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