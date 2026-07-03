Fútbol |

Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos: equipos confirmados

La Scaloneta se medirá a una de las sorpresas del certamen, desde las 19 en Miami, en busca del pasaje a octavos de final, donde ya espera Egipto tras ganarle por penales a Australia.

Argentina enfrenta a Cabo Verde desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial, en la búsqueda del pasaje a octavos de final, donde espera Egipto después de ganarle por penales a Australia. El duelo, dirigido por el canadiense Drew Fischer, se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. Además, podrás seguir el minuto a minuto por nuestra web.

Formaciones confirmadas

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Borges, Lopes, L. Cabral, Moreira; K. Pina, L. Duarte, D. Duarte; J. Cabral, Da Costa y Mendes. DT: Bubista.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados