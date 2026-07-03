La selección de Suiza sin sobresaltos: venció 2 a 0 a Argelia y clasificó a octavos

Con la ventaja a su favor, Suiza administró el ritmo del partido con autoridad, sostuvo la solidez defensiva que mostró durante todo el torneo y prácticamente no sufrió sobresaltos en el tramo final. Granit Xhaka y Remo Freuler manejaron los tiempos en la mitad de la cancha, mientras que la defensa neutralizó cada intento de Argelia.

Suiza ahora espera por el ganador del duelo entre Colombia y Ghana. Argelia, en cambio, cerró su participación en la Copa tras una actuación que fue de mayor a menor y no pudo sostener el buen comienzo que había mostrado en el encuentro.