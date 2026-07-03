La selección de Suiza sin sobresaltos: venció 2 a 0 a Argelia y clasificó a octavos

La selección de Suiza fue muy superior a Argelia y la superó por 2 a 0 en Vancouber. Ahora se encuentra a la espera de su rival, que sale del cruce entre Colombia y Ghana.
Suiza derrotó 2 a 0 a Argelia en el BC Place de Vancouver y se metió en los octavos de final del Mundial 2026 gracias a una sólida actuación colectiva. El conjunto dirigido por Murat Yakin golpeó en los momentos justos, controló el desarrollo del encuentro y dejó sin respuestas al seleccionado africano, que se despidió de la Copa del Mundo.
Argelia había comenzado mejor el partido y generó las primeras aproximaciones con la velocidad de Rafik Belghali por la banda derecha, aunque no logró aprovechar sus centros al área. Con el correr de los minutos, Suiza equilibró el juego y encontró la ventaja a los 10 minutos de la primera etapa. Johan Manzambi realizó una gran jugada individual y asistió a Breel Embolo, que definió con precisión para poner el 1-0. A partir de ese momento, los europeos crecieron en confianza y pasaron a dominar las acciones.
El inicio del complemento terminó de sentenciar la historia. Apenas comenzado el segundo tiempo, Dan Ndoye aprovechó un rechazo defectuoso de la defensa argelina y sacó un potente remate para marcar el 2-0. El gol golpeó anímicamente al conjunto africano, que nunca logró reaccionar y apenas inquietó al arquero Gregor Kobel pese al ingreso de variantes ofensivas encabezadas por Riyad Mahrez.
Con la ventaja a su favor, Suiza administró el ritmo del partido con autoridad, sostuvo la solidez defensiva que mostró durante todo el torneo y prácticamente no sufrió sobresaltos en el tramo final. Granit Xhaka y Remo Freuler manejaron los tiempos en la mitad de la cancha, mientras que la defensa neutralizó cada intento de Argelia.
Suiza ahora espera por el ganador del duelo entre Colombia y Ghana. Argelia, en cambio, cerró su participación en la Copa tras una actuación que fue de mayor a menor y no pudo sostener el buen comienzo que había mostrado en el encuentro.
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