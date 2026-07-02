Portugal venció a Croacia en un partidazo y clasificó a octavos del Mundial

A partir de allí, el partido entró en una fase de absoluta inestabilidad. Croacia llegó a convertir el 2-1 en una jugada colectiva que terminó con definición de Susic, pero el VAR volvió a intervenir y anuló el tanto por una infracción previa en la acción ofensiva. Fue el primer gran golpe psicológico del cierre.

Portugal también tuvo su momento de incertidumbre: un gol que había sido invalidado previamente por posición adelantada en el desarrollo de una jugada que parecía decisiva. El uso constante de la tecnología convirtió el tramo final en un ida y vuelta de festejos interrumpidos.

Cuando todo indicaba que el partido se iba al alargue, apareció la jugada definitiva. En el tercer minuto de adición, Gonçalo Ramos conectó un centro preciso desde la banda izquierda y marcó de cabeza el 2-1 para Portugal. Un gol que parecía sentenciar la historia… pero no.

Croacia tuvo una última respuesta desesperada. En la última acción, Josko Gvardiol empujó la pelota a la red tras una jugada confusa dentro del área. El estadio explotó en el festejo croata, convencido de que llegaba el empate agónico. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el gol también fue anulado por fuera de juego en el inicio de la acción ofensiva.

Ese fue el punto final de un cierre caótico: celebración, revisión, incertidumbre y desilusión. Luka Modric, símbolo de la generación dorada croata, se despidió del torneo en un contexto de frustración, mientras Portugal cerró una clasificación sufrida pero efectiva. Mientras que, con este triunfo, Portugal y Cristiano Ronaldo avanzaron a los octavos de final y enfrentarán a la España de Lamine Yamal en un duelo de altísimo nivel.

Resumen del partido: