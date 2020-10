Boca: grave denuncia de Jorge Bermúdez a la gestión Angelici

En diálogo con TNT Sports, el colombiano integrante del Consejo de Fútbol Profesional de la entidad de la ribera, puso primera y señaló: “Amamos este club y estamos felices de estar aquí. El éxito conseguido en ningún momento nos ciega. Sabemos que tenemos que ir por mucho más. Nuestra intención es dejarle al club muchísimos logros, pero no es fácil llegar y ponerse a pensar como dirigentes”.

Y añadió: “De afuera no se ven ciertas cosas. Y uno calla porque está en la tarea de solucionarlas. Pero debemos expresarlas, porque son verdades. No es normal que un club un año antes haya vendido por 90 millones de dólares y al momento de asumir haya solamente cinco”.

“La labor del dirigente es armar el mejor equipo, pero cómo lo recibimos nosotros. De eso se habla poco. Quizás porque sea noticia otra cosa. Si uno piensa en la final en Madrid -el partido que Boca y River disputaron por la final de la Copa Libertadores- piensa en futbolistas que ya no están como (Leonardo) Balerdi. (Lisandro) Magallán, (Nahitan) Nández, (Darío) Bendetto y (Wilmar) Barrios. Esos futbolistas ya no estaban cuando llegamos, pero tampoco estaba el dinero de sus ventas. Lo que sí estaban eran las deudas de (Eduardo) Salvio y de (Sebastián) Villa”, reveló.

Por su parte, Alfredo Cascini, otra ex gloria de la institución y par del “Patrón” en el Consejo de Fútbol, tomó la posta y agregó: “En agosto, teníamos que cobrar una cuota de 15 millones euros que se pidió su adelanto y se pagó oportunamente un mes antes de las elecciones. De esta forma, no solo no pagaron lo que debían por Salvio y Villa, sino que pidieron adelantos”.

En esta misma línea, el ex mediocampista central, cerró: “Estás cosas las tiene que saber el hincha. Me parece que con todo lo que vendieron, podrían haber pagado sin ningún problemas… pero bueno, es raro”.