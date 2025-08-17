Boca goleó 3 a 0 a Independiente Rivadavia y rompió su racha histórica sin ganar

El equipo de Miguel Ángel Russo abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo. Leandro Paredes, dentro del área chica, tiró un centro que se desvió en Ezequiel Centurión y el balón terminó en la red. Minutos antes, Edinson Cavani no pudo empujar el esférico, si no que pifió el mismo.

Luego, en la última jugada del primer tiempo, Marco Pellegrino salvó a Boca en la línea: logró evitar lo que era el gol del empate de Fabrizio Sartori para Independiente Rivadavia. Y gracias a esa excelente defensa, el visitante se fue 1-0 arriba al entretiempo.

Después, el club azul y oro encontró la tranquilidad con el 2-0 y 3-0 en los últimos minutos. En un contraataque letal, Ezequiel Zeballos (a los 43') quedó mano a mano con Ezequiel Centurión y no falló para poner el 2-0 parcial. Y luego Alan Velasco (a los 45') sentenció el 3-0 final en una nueva pobre respuesta del ex arquero de River.

Boca no ganaba desde el 19 de abril pasado ante Estudiantes por 2-0 en La Bombonera, cuando aún estaba Fernando Gago en el banco. Ese día, los goles fueron marcados por Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Además, Russo dejó atrás su marca negativa de 10 encuentros sin ganar en el club (2 de su ciclo anterior y 8 del periodo actual).

Tras salir del último lugar de la Zona A y meterse en zona de Repechaje a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual, Boca buscará seguir la recuperación el próximo domingo desde las 18:15 contra Banfield como local, mientras que la Lepra mendocina quedó antepenúltimo y su próximo rival será Tigre el próximo viernes en Victoria (20 horas).