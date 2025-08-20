El parte médico de Leandro Paredes tras terminar adolorido el último duelo de Boca

Paredes se quedó tomando una pierna con evidente señales de dolor tras un roce en el encuentro con la Lepra mendocina. De esta manera, encendió una alarma en Brandsen 805, la cuál se apagó recién este miércoles cuando el mediocampista hizo el segundo turno en Boca Predio a la par de sus compañeros.

Leandro viene demostrando un gran nivel desde su vuelta a Boca y en el Malvinas Argentinas no fue la excepción: fue figura a partir de sus pases, de su conducción desde el puesto de volante central, complementándose muy bien con Rodrigo Battaglia, quien parecería ser el destinado a acompañarlo de ahora en más en el medio del equipo.

image

Si bien completó el partido, luego el propio Paredes había reconocido en la zona mixta que había sentido una sobrecarga en un cuádriceps derecho. Por lo que el cuerpo médico xeneize lo siguió de cerca en estos días: el jugador aprovechó para recuperarse el martes y las primeras horas del miércoles para decir presente en el segundo turno.

De esta manera, Russo pondrá contar con Paredes para el duelo con Banfield en donde Boca buscará reafirmar que dejó atrás la peor racha de su historia sin ganar de 12 partidos. Además, por supuesto, sumar de a tres para las dos tablas: la del Torneo Clausura y la Tabla Anual, por donde buscará clasificar a la Copa Libertadores 2026 en caso de no ganar el campeonato.

¿Cómo formará Boca contra Banfield? El probable 11 de Miguel Ángel Russo para el partido contra el Taladro es con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Ayrton Costa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.