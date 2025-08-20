¿La nieta de Susana de novia con un jugador de Boca?

Pepe Ochoa -en reemplazo de Ángel de Brito en la conducción del programa- reveló datos sobre el nuevo romance mediático a través de uno de sus clásicos enigmáticos, dio a conocer que la nieta de la diva de los teléfonos estaría comenzando una relación amorosa con un jugador de fútbol.

PEPE

Entre las pistas que dio Ochoa para que sus compañeros y el público espectador descubriera el nombre de la nueva pareja "Ella, famosa. Él, famoso", "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo", "No es mediática, pero no la conocemos por su talento", "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia", "Él, tope de gama, jugador de fútbol", "Ella, modelo".

Según la información que ofreció el conductor temporal de "LAM" los primeros rumores surgieron alrededor de hace dos o tres meses “Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido” y agregó “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.

image

“Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos” informó Ochoa.

Luego de verificar las redes sociales, la flamante nueva pareja se siguen pero no se dejaron los clásicos “me gusta” en sus fotos.