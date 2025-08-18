El picante gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Independiente Rivadavia

En medio de insultos hacía él, el uruguayo, quien tuvo una nueva pobre actuación ante Independiente Rivadavia, les hizo a los hinchas la seña de una pala, en referencia a que vayan a trabajar. Y antes, el delantero de 38 años también les hizo la seña de 'tómensela' a los fanáticos.

Embed Los gestos de Cavani a un hincha, tras el triunfo de #Boca ante #IndependienteRivadavia en Mendoza.



@Liberotyc pic.twitter.com/gzNp4PHvam — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2025

La realidad es que, a pesar de que Boca se quedó con los tres puntos tras 12 partidos sin lograrlo, el Matador volvió a tener una noche para el olvido. Falló un gol increíble debajo del arco en el primer tiempo y luego le reprochó a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Russo, que el técnico haya tomado la decisión de reemplazarlo por Milton Giménez.

Sin embargo, Cavani es un futbolista que se caracteriza por su sobriedad y profesionalismo, que no suele estar envuelto en este tipo de intercambios con el público. Seguramente, su mal desempeño dentro del terreno de juego, sumado a su enojo por ser el primer cambio del equipo, incentivó la reacción del jugador ante las provocaciones de la gente del cuadro local.

Cavani es una sombra del delantero que supo ser y brilló en el fútbol de Europa y la Selección de Uruguay. El Matador está con un promedio de gol bajísimo y erró goles insólitos desde su llegada a Boca al día de la fecha. Es reprobado por los hinchas de Boca, los mismos que se ilusionaron con su arribo y se encuentran decepcionados.