El picante gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Independiente Rivadavia

Tras la goleada de Boca, el uruguayo tuvo un fuerte cruce con los fanáticos de la Lepra mendocina. El 9 les hizo la seña de la pala, en referencia a que vayan a trabajar. Fue después de otra noche en la que falló un gol increíble.
Boca goleó 3 a 0 a Independiente Rivadavia de visitante por la quinta fecha del Torneo Clausura y rompió la peor racha de su historia sin ganar de 12 partidos. Tras el encuentro, Edinson Cavani tuvo un fuerte cruce con los hinchas del club mendocino y el 9 les hizo un gesto polémico.
En medio de insultos hacía él, el uruguayo, quien tuvo una nueva pobre actuación ante Independiente Rivadavia, les hizo a los hinchas la seña de una pala, en referencia a que vayan a trabajar. Y antes, el delantero de 38 años también les hizo la seña de 'tómensela' a los fanáticos.
La realidad es que, a pesar de que Boca se quedó con los tres puntos tras 12 partidos sin lograrlo, el Matador volvió a tener una noche para el olvido. Falló un gol increíble debajo del arco en el primer tiempo y luego le reprochó a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Russo, que el técnico haya tomado la decisión de reemplazarlo por Milton Giménez.
Sin embargo, Cavani es un futbolista que se caracteriza por su sobriedad y profesionalismo, que no suele estar envuelto en este tipo de intercambios con el público. Seguramente, su mal desempeño dentro del terreno de juego, sumado a su enojo por ser el primer cambio del equipo, incentivó la reacción del jugador ante las provocaciones de la gente del cuadro local.
Cavani es una sombra del delantero que supo ser y brilló en el fútbol de Europa y la Selección de Uruguay. El Matador está con un promedio de gol bajísimo y erró goles insólitos desde su llegada a Boca al día de la fecha. Es reprobado por los hinchas de Boca, los mismos que se ilusionaron con su arribo y se encuentran decepcionados.
