En las últimas horas el locutor usó su cuenta de Instagram para dedicarle tres stories al xeneize que son claramente tiros por elevación al Consejo, a uno de los jugadores y a la CD.

La primera fue para Cristian Pavón, el jugador cordobés que a causa de una serie de actitudes de disciplina fue marginado del plantel de Primera, no juega desde hace meses y el 30 de junio se quedará libre y con el pase en su poder, por lo que a Boca no le ingresaría un centavo de su inminente arribo al Atlético Mineiro de Brasil (a no ser que se negocie alguna cláusula especial entre los clubes).

"Chau Pavón. Mucha suerte!", dice el mensaje que es un "palo" para la dirigencia que no supo negociar la salida del cordobés por el cual alguna vez Boca soñó transferirlo en 20 millones de dólares.

Pergolini-storie-03.jpg

La segunda storie la apunta a la Comisión, ya que con la salida de Pergolini se disolvió el área de Marketing que gestiona, entre otros temas, el sponsoreo de la camiseta. "Gracias Qatar Airways!!" 10M de dólares menos sin MKTG... Estamos en problemas", dice el posteo con un primer plano de la publicidad de la empresa área que deja al xeneize sin esa suma ya que decidió dejar de volar desde Argentina.

Pergolini-storie-01.jpg

Boca se queda así sin su segunda publicidad en esta gestión ya que a fin de 2021, casi sin que los socios e hinchas se dieran cuenta, desapareció de los dorsales la de Garbarino, empresa en quiebra vinculada al empresario Carlos Rosales, extesorero de San Lorenzo.

La tercera (y por ahora) última storie de la jornada de Pergolini fue dedicada para Eduardo Salvio, jugador que a pesar de ser "mimado" desde el club con la camiseta número 10 y al que se le ofreció un importante contrato para que renueve, decidió que a partir del 1 de julio vestirá los colores de los Pumas de México. "Gracias Todo (sic). Buena suerte!!", aunque en realidad quiso poner "Toto" o "gracias por todo".

En este caso la crítica es más en tono de hincha y el destinatario es el propio jugador, a quien en las redes los fanáticos de Boca no dudaron en recriminarle su determinación y a quien tildaron de "pesetero".

Queda claro, una vez más, que el reconocida periodista sigue molesto y dolido y que -cada tanto- aprovechará el alcance de sus redes para dejarlo en claro y evidenciar lo que esta dirigencia que en su momento lo marginó, hace mal.