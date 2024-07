Boca presentó a Brian Aguirre y Milton Giménez y se plantó Matías Galarza

Pero el primero en hablar no fue ninguno de los delanteros, sino Juan Román Riquelme. "A nosotros nos da felicidad presentar a un jugador nuevo. Estamos muy felices de que sean jugadores de nuestro club. Deseamos que la pasen lindo. Tenemos un gran plantel y creemos que con ustedes será mucho mejor", declaró el presidente y emblema del club desde Brandsen 805.

Luego, el exNewell´s y quien formó parte del plantel argentino dirigido por Javier Mascherano que disputó el último Mundial Sub20 le devolvió la gentileza y declaró: "A Román lo conocí en 2019. Es mi ídolo y lo admiro mucho". Sabemos lo importante que va a ser el partido que viene. Lo mejor es poder acoplarnos lo más rápido posible al grupo", agregó el extremo en referencia al duelo contra Independiente del Valle por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, encuentro que se disputará el miércoles 17 de julio.

Después de dos ofertas rechazadas, Aguirre llegó a Boca a cambio de cinco millones de dólares por el 80% de su ficha. Según trascendió, su contrato será hasta diciembre de 2028 e incluirá una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares, que ascendería a 20 millones sobre el final de cada mercado de pases.

Embed EN VIVO: PRESENTACIÓN OFICIAL DE MILTON GIMÉNEZ Y BRIAN AGUIRRE https://t.co/GLR7eV3aTu — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) July 8, 2024

Giménez, en tanto, proviene de Banfield y arribó al Xeneize luego de que el club saldara la deuda de cerca de cuatro millones de dólares que el Taladro tenía con el Necaxa mexicano, anterior equipo del delantero. El nacido en Grand Bourg firmó hasta la misma fecha que su flamante compañero, es decir, diciembre de 2028.

"Cuando me comentaron la posibilidad de venir acá, no lo pensé. Tomé rápido la decisión. Me voy a brindar al máximo por nuestro club. Me tocó pasar por todas las categorías del ascenso y eso me demostró que se puede. Es un ejemplo para mi hijo también", consideró.

Galarza se plantó en Bélgica

Matías Galarza sigue mostrando sus ganas de jugar en Boca, pese a las idas y vueltas en torno a su llegada. Desde que acercaron la primera oferta, el deseo del jugador de ponerse la camiseta azul y oro creció cada vez más, pero aún no pudieron llegar a un acuerdo con Genk de Bélgica. En las últimas horas, el mediocampista con pasado en Argentinos Juniors tomó una fuerte decisión que marcó la cancha de cara a los próximos días: resolvió no acompañar al plantel del elenco belga a la pretemporada planificada en los Países Bajos.

Si bien los campeonatos de Europa todavía no arrancaron a causa de las vacaciones y el parate por la Eurocopa 2024 de Alemania, Genk empezará la liga local el 26 de julio frente a Mechelen, por lo que solo tienen dos semanas para prepararse.

Matías Galarza Boca Genk Bélgica.jpg Matías Galarza con los colores del Genk de Bélgica, su actual equipo.

Aunque el jugador sentó su postura de querer marcharse del Viejo Continente para ir a Brandsen 805, la realidad señala que el conjunto dueño de su pase aún no respondió la última propuesta que hizo llegar la dirigencia xeneize. La primera, de 2,5 millones de dólares brutos por el 50% de la ficha, había sido rechazada, pero luego la subieron a tres millones de dólares, monto que todavía no termina de convencer del todo a una institución que pretende una cifra cercana a los 5 millones.