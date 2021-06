Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicki Art (@nicki__arte)

La joven explicó que su sueño es ingresar a una universidad de la Ciudad de México especializada en artes plásticas. Por eso, puso a la venta todas sus obras y exhibió la más especial de ellas, una pintura del boxeador mexicano hecha en acrílico sobre lienzo.

Las fotos de sus obras se hicieron virales a través de las redes sociales y rápidamente la historia de Nicki le llegó al mismo Canelo Álvarez, quien compartió la pintura en su cuenta de Twitter, donde tiene 1.8 millones de seguidores, además escribió: "Enterado".

Finalmente el sueño de la joven artista se hará realidad. Ya que, ella misma aseguró por medio de su cuenta de Instagram que el mismo Álvarez será el nuevo propietario del lienzo.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible. Se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura. Estoy muy agradecida”, declaró por medio de una historia.

Aunque ninguno de los dos personajes involucrados en la transacción brindó detalles al respecto, la joven logró su objetivo y podrá continuar con su formación académica.