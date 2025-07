Leandro Paredes usará la 5 de Boca y reveló como fue la charla con Rodrigo Battaglia

Tras 12 años en los que tuvo una destacada trayectoria en Europa y ganó todo con la Selección Argentina, Leandro Paredes volvió a Boca y reveló en su presentación que usará la 5 y cómo fue que se la cedió a Rodrigo Battaglia. "Fue el primero que me escribió en enero, cuando estaba la posibilidad de que yo pueda venir, que él recién llegaba y no tenía número todavía. Me dijo que la iba a agarrar pero que me la dejaba si yo venía así que aprovecho para agradecerle", contó.