Carlos Tevez descartó que vaya a irse de Independiente y habló sobre los árbitros

Después del empate contra River 1 a 1 en Avellaneda, Tevez dio una respuesta contundente sobre su futuro en el Rojo. "No me voy a ir de Independiente. Tengo tres años de contrato firmados. Carlos Tevez no se va. Hagan lo que hagan no se va a ir. Me voy a quedar acá", aseguró el entrenador. Y luego aclaró que no tiene problemas con los dirigentes.

"Me sentí apoyado por la dirigencia. Es algo que dije que vimos todos. No es algo que no vimos. Nada más quedó ahí. Terminó”, dijo.

A diferencia de lo ocurrido contra Barracas Central, Tevez eligió no cuestionar al árbitro Nazareno Arasa, que anuló un gol por fuera de juego a Ayrton Costa y, sobre todo, no cobró un penal por un choque de Leandro González Pirez a Gabriel Ávalos. "El tema del arbitraje fue puntual con una cosa. Lo dejamos ahí. No son todos iguales. No son protagonistas. Ya está", afirmó el DT.

“No desconfío del árbitro. Son dos cosas diferentes: nos dijeron que iba a pasar una cosa y pasó. Eso es lo que nos da bronca. Que te avisen y pase. A eso voy. Creo en los árbitros. Nunca hablé de ellos: a veces te dan y a veces te sacan. Fue eso puntualmente. Ya está, ya pasó”, insistió, sin calificar la actuación de Arasa en el partido con River.

Tevez se refirió también a la producción del Rojo en el clásico contra River. "El análisis es muy bueno, hicimos un gran partido, un primer tiempo extraordinario donde jugamos de igual a igual. Ellos se encontraron con el gol y nosotros seguimos de la misma manera, fueron cinco minutos que tuvieron la pelota pero después seguimos nosotros encontrándonos, llevando el plan de partido que trajimos. Empatamos, en el segundo tiempo los dos equipos bajaron un poco el ritmo, los cambios entraron muy bien", consideró.

Y agregó: "Fue uno de los partidos que mejor jugamos en todas las líneas, un partido completo ante un rival muy difícil. Este es el camino a seguir, el que todos queremos, tenemos un pantallazo ahora para poder mostrarlo y decir 'esto es a lo que aspiramos'. Es un envión para el equipo".

El Apache recordó, por último, que en su primera conferencia dijo que debían pelear el campeonato y se mostró feliz de estar en la lucha en la Copa de la Liga Profesional. “Lo estamos haciendo con altibajos, pero lo estamos haciendo. Es importante esto de pelear de igual a igual con equipos que vienen peleando hace tiempo, son campeones, tienen una forma de jugar. Estamos en esa búsqueda”, concluyó.