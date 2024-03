Tévez acusó de ladrón a Dóvalo y dijo que el tesorero de la AFA enterró "bolsos que se trajo de Qatar"

El DT del Rojo lo trató de ladrón y dijo que, desde la previa, sabía que iban a jugar "contra 14" en relación a los jugadores del rival que salieron a la cancha y el trío compuesto por el árbitro y sus jueces de línea.

"Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", arrancó Carlitos.

"Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia", dijo sobre la patada de Domínguez, quien quedó en cancha y convirtió el 2-1 a favor del Guapo.

La fuerte crítica de Carlos Tevez al árbitro Pablo Dóvalo po.mp4

"Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas. Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Estoy caliente", subrayó Tevez.

Más tarde, Dóvalo habló con los periodistas cuando se retiró de Parque Patricios y le respondió a Tevez. "No vi nada". dijo sobre las jugadas que generaron la bronca de Independiente.

"Por eso saqué amarilla, no me pareció (para roja). ¿El VAR?, confirmó mi decisión", esgrimió sobre la patada de Domínguez a Marcone.

Cuando le preguntaron por el enojo de los jugadores del Rojo y Tevez, sostuvo: "No sé cuál es el enojo ni quién está enojado".

"Es su opinión. No lo escuché. Puede decir lo que quiera Tevez, si igual acá se puede decir lo que quieras. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar. Hablar es gratis", opinó el árbitro sobre las declaraciones de Tevez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TovigginoPablo/status/1765186707622617210&partner=&hide_thread=false Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! https://t.co/qDR7aW4m6q — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 6, 2024

Más tarde, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, cruzó al entrenador del "Rojo" en su cuenta de X (ex Twitter).

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica", escribió el dirigente que responde a Claudio Chiqui Tapia.

Toviggino apeló a una serie de carpetazos para atacar a Carlitos. Primero, recordó lo sucedido cuando había asumido en Central y las acusaciones recibidas por la falta de su "título habilitante" como DT. Finalmente, después de idas y vueltas (llegó hasta la Justicia el asunto, con una denuncia realizada por entrenadores recibidos que luego no prosperó), pudo seguir dirigiendo y el tema no siguió. Además, el dirigente calificó al Tevez jugador de violento dentro de la cancha y agregó que en otros encuentros de Independiente no se lo escuchó quejarse. Da a entender que, en ese momento, el ex Boca no protestó porque el Rojo se vio, a priori, beneficiado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/__CarlitosTevez/status/1765206926604882094&partner=&hide_thread=false Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

Tras los dichos de Toviggino, en X apareció la contestación de Tevez. "Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Tovillino (sic). A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Baba", retrucó el ex atacante.