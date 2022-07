Cerúndolo: cómo fue enfrentar a Nadal y cómo logró competirle

Nadal - Cerundolo.jpg

Cerúndolo saludándose con Nadal.

-¿Qué fue para vos jugar contra una leyenda del tenis como Nadal? Es un partido del que te acordaras siempre...

-Fue un sueño, uno de los mejores momentos de vida, y sin dudas el mejor en una cancha de tenis. Un día antes de que salga el cuadro, me dije: "Ojalá que me toque Djokovic o Nadal". Y cuando vi que mi rival sería Nadal la verdad que me puse contento, porque era un torneo que no daba puntos, mi primer Wimbledon y la verdad que era una linda experiencia jugar contra alguno de ellos. Son los mejores de la historia y yo crecí mirándolos. Traté desde el primer momento disfrutar el partido.

-¿Cuánto pensaste en el partido la noche anterior?

-Desde que salió el cuadro, tuve mucha ansiedad, quería que llegue ya el martes para salir a jugar, no eran nervios, si no ansiedad. La noche anterior del partido también dormí bien, pero unos 20 minutos antes del comienzo estaba nervioso, por mi debut en Wimbledon, en la cancha central, jugar contra Nadal. Se había creado un combo que era todo muy fuerte.

-Claro, pero no se te vio para nada nervioso...

-Me acuerdo que se me fueron una vez que pisé el pasto y mire la tribuna. "Estamos acá y ahora hay que tratar de demostrar tu mejor tenis, que yo sé que puedo que jugar un gran tenis", me dije y ahí se me fueron los nervios y pude hacer un gran partido. Siempre pensé que le podía ganar, me veía jugando muy bien, con mis oportunidades. Ganarle un set fue un mini premio, pero me quedé con ganas de ganarle otro más.

Embed

Las mejores jugadas del enfrentamiento.

-¿Por qué crees que le competiste a Nadal? ¿Dónde estuvieron las claves? Háblame de cómo preparaste el partido...

-Creo que vengo haciendo un trabajo muy bueno hace varios años con mis entrenadores, mejorando muchas cosas y también incorporando nuevas. Estaba convencido de que iba a hacer un buen partido, porque tengo un tenis que le podía incomodar. Traté de ser lo más agresivo posible para no dejarlo jugar cómodo y que me domine, porque cuando te domina es buenísimo. El objetivo era de ser yo el agresivo, atacarlo por la derecha para que no pueda jugar con su revés. Creo que hice un partido muy bueno, saqué bien, fue bien para adelante... Se me escaparon algunas chances para poder ganar el primer y cuarto set, pero bueno, en general hice un buen partido.

-¿Te vas a guardar algo del partido?

-Creo que voy a guardar muchas fotos para recordar momentos lindos, como la ovación que me dio la gente cuando me estaba yendo. Hay muchos recuerdos que quedaran en mi memoria. Cuando llegue a Buenos Aires, voy a ver, si guardo alguna remera o zapatilla. Pero creo que alguna foto voy a imprimir y enmarcar.

-Por último, ¿qué sueños tenes como tenista?

-Ya cumplí muchos sueños que tenía, como jugar la final del ATP Buenos Aires, meterme en el Top 100 y jugar los cuatro Grand Slam. Ahora, que estoy 40 del mundo, un sueño pendiente que tengo es poder formar parte del equipo argentino de la Copa Davis y jugar. Y después, me encantaría ganar un ATP, ser Top 10 del mundo y más adelante ganar un Grand Slam.