Cómo fue el accidente de Franco Colapinto en la clasificación y qué dijo en los boxes

Ante una multitud de argentinos que viajó a San Pablo, Colapinto había tenido una buena segunda vuelta en la Q1, pero luego realizó un trompo que lo hizo chocar con una de las barreras externas. Pese a no sufrir ningún daño, su monoplaza quedó inutilizable para continuar la clasificación y no pudo mejorar su tiempo.

Colapinto, que terminó la Q1 en la 18º posición, explicó que tuvo "un body wheelspin (las ruedas pierden tracción y hace que el conductor no tenga el control del vehículo) y fue irrecuperable". "Le pido perdón al equipo porque tiene mucho trabajo y no sé si van a llegar a la carrera o no. Vamos a ver si podemos hacer algo para después", explicó.

Con respecto al choque, el argentino reconoció que toda la responsabilidad fue suya: "Fue un error 100% mío que no tendría que haber ocurrido. Estoy triste, pero hay que pensar en la carrera si llegamos a largar, que es lo que más quiero".

A partir de ahora, los ingenieros de Williams deberán trabajar a contrarreloj para que Colapinto pueda disputar la competencia. Un dato a tener en cuenta: esta fue la tercera clasificación consecutiva de un Gran Premio en la que el pilarense no puede superar la Q1.

Para Williams, las pruebas de clasificación resultaron negativas, ya que el tailandés Alex Albon también despistó y su monoplaza quedó completamente destruido.