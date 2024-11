Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto despistó, quedó fuera de la qualy y largará 18º

El piloto argentino despistó a la salida de la S de Senna e impactó contra la contención cuando restaban 8.50 minutos para el cierre de la Q1 y ocupaba el 9° lugar. Al final, fue desplazado en las posiciones hasta la eliminación de la primera tanda, por la largará desde el 18º lugar en la competencia.

En su primera vuelta bajo la lluvia, Colapinto había marcado un tiempo de 1:33.450. Y en el segundo giro, se mostró más veloz y clavó una marca de 1:31.270 en el circuito de Interlagos. Muy triste, perdón por el equipo, que tiene mucho trabajo”, dijo al ser consultado después del accidente.

Las pruebas clasificatorias empezaron a las 7.30 hora argentina, mientras que la carrera se disputará desde las 12.30. El organigrama se lleva adelante tras las complicaciones provocadas el sábado por el mal clima y el agua estancada en el asfalto de la pista, que derivaron en la suspensión.

"Se tomó esa decisión por la falta de visibilidad causada por el nivel de lluvia que hemos experimentado en las últimas horas. Hay mucha agua estancada en partes del circuito, lo que hace que las condiciones sean inseguras", señaló un comunicado de la FIA. Y agregó: "A pesar de lo mucho que nos gustaría ver competición en la pista, la seguridad de los pilotos, miembros del equipo, voluntarios, oficiales y espectadores es nuestra principal prioridad".

En declaraciones con la F1 TV, el director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, consideró que no era seguro conducir con esas condiciones: "En primer lugar, permítanme reiterar el hecho de que estos fanáticos son increíbles. No podemos controlar el clima como saben, y es una pena, pero las condiciones no son seguras para conducir".

Qué dijo Franco Colapinto luego del Sprint en Brasil

El piloto argentino admitió que le "está costando mucho" su desempeño en el circuito de Interlagos, tras finalizar 12º en el Sprint de la F1. “El viernes fue un día difícil, la verdad es que estaba bastante triste", admitió en referencia al impacto emocional por la muerte de su abuelo paterno.

A bordo de un Williams, Colapinto protagonizó una destacada actuación en la pista. No tuvo la posibilidad de sumar puntos, pero mostró maniobras interesantes frente a sus rivales. Durante las 24 vueltas, tuvo una batalla automovilística con el británico de Mercedes, Lewis Hamilton, al que logró superar por los problemas en la pista.

Y al aprovechar el reinicio de la carrera en el final, le ganó el puesto al británico Oliver Bearman, de Haas, para llegar duodécimo.

Las próximas carreras de la Fórmula 1

- Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

- Qatar | Losail: 1 diciembre

- Abu Dhabi | Abu Dhabi: 8 diciembre